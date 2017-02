Presseförderung für Gratis-Zeitungen

Peter Eberl (pete7) vor 1 h

Na endlich, dass man nun auch die Gratiszeitungen mit Steuergeld füttert.Man sieht wie genial Kreiskys Idee der Presseförderung, angesiedelt im BK Amt war.

Es sind bald Wahlen und da wird immer wichtiger, was in Zeitungen geschrieben steht.

Ich hoffe nur, dass nicht auch hier der alte Slogan gilt - "wer zahlt schafft an"!!!