Privatärztin zu Hackers Teilzeit-Verbot: „Bashing“

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) plant, Wahlärzt:innen zu verbieten, weniger als zwanzig Stunden in einem öffentlichen Spital zu arbeiten. Die Ankündigung soll Ende des Jahres umgesetzt werden und ist umstritten. Besonders die Ärztekammer kritisiert Hackers Vorhaben und bezeichnet es als „reine Showpolitik auf dem Rücken der Patient:innen und Gefährdung der Wiener Gesundheitsversorgung”.

„Bashing“ gegen Wahlmediziner:innen

Die Gynäkologin Tanaz Modarressy-Onghaie arbeitet selbst 15 Stunden wöchentlich als Wahlärztin in ihrer Ordination in Währing und 20 Stunden in einem öffentlichen Wiener Krankenhaus. „Ich verstehe dieses Wahlärzt:innen-Bashing nicht, weil der Gesundheitsstadtrat die ganze Problematik einzig und allein auf die Wahlärzt:innen schiebt.“ Die ganze Problematik: Für öffentliche Kassenstellen und Spitalsjobs finden sich immer seltener Mediziner:innen, gleichzeitig explodiert der private Wahlärztinnensektor. Warum arbeitet Modarressy-Onghaie nicht Vollzeit im Spital? „Weil ich mir die Zeit, die ich im Spital nicht habe, in der Wahlarzt-Ordi nehmen kann“, argumentiert sie im Gespräch mit profil.

Bei einigen Wahlärzt:innen werden auch monetäre Gründe dafür sprechen: Anders als Kassenärzt:innen können sie ihre Honorare selbst festlegen.

Ob Hackers Vorhaben ein paar Teilzeit-Wahlärzt:innen zum Wechsel ins Spital motiviert?