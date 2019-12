Urknalleffekte: Das war das Jahr 2019

Ibiza prägt den profil-Rückblick 2019 über weite Strecken. Doch es gab daneben noch andere Orte, die das Geschehen in den vergangenen zwölf Monaten bestimmten.

Geschichtsschreibung ist in der Regel ein komplexer und langwieriger Prozess. Manchmal aber geht alles ganz schnell. Freitag, 17. Mai 2019, 18 Uhr. Knapp sieben Minuten später war die Welt nicht mehr dieselbe – zumindest in Österreich. Das Ibiza-Video mit den Hauptdarstellern Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und einer unbekannten Dritten veränderte die Stimmung und die herrschenden Verhältnisse im Land auf einen Schlag. Alles, was nach diesem Urknall der heimischen Innenpolitik 2019 folgte, ließ sich mehr oder weniger direkt darauf zurückführen. Straches Rücktritt. Ende der türkis-blauen Koalition. Ausrufung von Neuwahlen. Misstrauensantrag im Parlament. Übergangsregierung. Erste Bundeskanzlerin in der Geschichte der Republik. Parteispendenaffäre. Spesenaffäre. Casinos-Affäre. SPÖ-Krise. FPÖ-Krise. Und voraussichtlich bald die nächste Premiere: eine türkis-grüne Regierung.

Seit Mai 2019 ist Ibiza nicht mehr nur eine idyllische Insel im Mittelmeer, sondern die Chiffre für einen politischen Skandal, der Österreich verändert hat. Ibiza steht auch für ein tragikomisches Lehrstück über die Gier nach Geld, Ruhm und Macht. CHRISTINA PAUSACKL, CHRISTINA HIPTMAYR und MICHAEL NIKBAKHSH beschäftigen sich im Jahresrückblick mit jenen sieben Minuten, die Geschichte schrieben.

Was wird man später einmal über diesen Tag erzählen? Wie wird man ihn einordnen? Und wissen Sie noch, wo Sie waren, als das Ibiza-Video viral ging.

Bestimmende Orte

Ibiza prägt den profil-Rückblick 2019 deshalb über weite Strecken. Doch es gab daneben noch andere Orte, die das Geschehen in den vergangenen zwölf Monaten bestimmten. Sie bilden gleichsam den geografischen Unterbau für die letzte Ausgabe dieses in jeder Hinsicht aufregenden Jahres. Gemeinsam mit der Redaktion entwarf SVEN GÄCHTER eine nach Themen und Trends geordnete Weltkarte. Art-Direktor ERICH SCHILLINGER sorgte für die kongeniale visuelle Umsetzung.



