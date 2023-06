profil-Monatsumfrage: SPÖ rutscht ab

Die SPÖ verliert in der ersten profil-Monatsumfrage mit ihrem neuen Chef Andreas Babler deutlich. Im Vergleich zum Mai – damals war noch Pamela Rendi-Wagner Parteichefin - rutscht die Partei um drei Prozentpunkte auf 20 Prozent ab. Die Erhebung begann zehn Tage nach dem chaotischen Parteitag. FPÖ und ÖVP legen in der Umfrage von Unique Research je einen Prozentpunkt auf 30 bzw. 24 Prozent zu. Die Grünen würden 11 Prozent, die Neos neun Prozent wählen.

In der fiktiven Kanzler-Direktfrage liegt der neue SPÖ-Chef Andreas Babler ebenfalls nur auf Platz drei. 15 Prozent sagen, sie würden ihn direkt wählen (Pamela Rendi-Wagner erzielte im Mai einen Wert von 13 Prozent). Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) legte um zwei Prozentpunkte auf 21 Prozent zu, FPÖ-Chef Herbert Kickl verharrt bei 19 Prozent.