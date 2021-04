profil-Gründer Oscar Bronner beschrieb die Linie in einer Art Präambel, die frischgebackene profil-Redakteurinnen und Redakteure über Jahrzehnte gemeinsam mit dem Dienstvertrag ausgehändigt bekamen. Damals, bei der profil-Gründung im Jahr 1970, war Bruno Kreisky gerade Bundeskanzler geworden. Deshalb, so Bronner, müsse profil „in nächster Zeit die SPÖ kritischer untersuchen. Und zwar nicht, weil wir der ÖVP positiver gegenüberstehen, sondern weil sich die Partei, die Regierungsverantwortung trägt, automatisch stärker der Kritik aussetzt“.

Das gilt bis heute, das treibt uns journalistisch an. Wir beleuchten naturgemäß Machthaber kritischer als kleine NGOs oder Bürgerinitiativen, weil erst Macht die Gelegenheit zu Machtmissbrauch eröffnet. Zu welchen Parteien Machthaber gehören, ist uns herzlich egal – und auch regional unterschiedlich: In der Stadt Wien regiert die SPÖ seit 1945, manchmal allein, mit der ÖVP, mit den Grünen, derzeit mit den NEOS, aber immer als dominante Bürgermeister-Partei. Logischerweise nehmen wir sie genauer unter die Lupe als die kleine Spaßtruppe Bierpartei. Auf Bundesebene hingegen gehört die ÖVP seit dem Jahr 1987 jeder Regierung an, manchmal als Juniorpartner, zwischen den Jahren 2000 und 2006 und seit dem Jahr 2017 als Kanzlerpartei. Klar, dass die ÖVP häufiger in investigativen Geschichten auftaucht und öfter im Zentrum von profil-Enthüllungen steht als Miniparteien. Oder: Die Grünen stehen, seit sie in der Regierung sitzen, schärfer im Fokus als vor zwei Jahren, als sie in der außerparlamentarischen Opposition herumgrundelten.

Deswegen, lieber Herr P., liebe Frau W., finden Sie in der aktuellen profil-Ausgabe Geschichten über die Bundesregierung und über die Stadt Wien. Wir haben gegen keine der Parteien etwas, aber wir versprechen: Wir schauen genau hin.

Und wir versprechen: Ehrenwort, morgen wird Ihre Morgenpost wieder lustiger!

Eva Linsinger

