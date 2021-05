Operation Nautilus

Wissen Sie, was ein Schnellboot ist? Nein, tun Sie nicht! Im redaktionsinternen Sprachgebrauch bezeichnet der vom Kollegen Clemens Neuhold geprägte Begriff jene Artikel, die wir während der Woche kurzfristig online publizieren. Weil sie etwa spannende Aspekte zu einer aktuell laufenden Debatte beitragen. Oder weil wir über exklusive Informationen verfügen, die möglicherweise nicht lange genug exklusiv bleiben würden, um es in die nächste Printausgabe zu schaffen. Neuhold ließ gestern beispielsweise dieses „kleine Schnellboot“ über Kanzler Kurz zu Wasser.

Das Interview, das Angelika Hager und Eva Linsinger mit Beate Meinl-Reisinger für die aktuelle Coverstory geführt haben, fällt indes eher in die Kategorie „Supertanker“ - weil raumgreifend und mit viel Tiefgang. „Wir leben immer noch in einer durchaus chauvinistischen und patriarchalen Kultur“, sagt die Neos-Chefin im Gespräch, welchem Sie nun auch per Bewegtbild folgen können.

Meinl-Reisingers Befund ging mir auch durch den Kopf, als ich gestern einem Mann eine E-Mail sandte, dem vorgeworfen wird, Frauen zu diskriminieren und wie Objekte zu behandeln. Seine Beweggründe für das, was er tut, lesen Sie in der kommenden Printausgabe. Vorausgesetzt er hält sein Versprechen und beantwortet meine Fragen. (Besagter Mann hat übrigens auch ein Faible für schnelle - und vor allem luxuriöse - Boote. Zufall?!?)

Und ich darf Ihnen an dieser Stelle noch ein fettes Powerboat ankündigen: Michael Nikbakhsh und Stefan Melichar arbeiten da an etwas. Alles noch streng geheim, versteht sich, aber die Kollegen sind auf Kurs. Das wird ein richtiger Knaller.

Hätten Sie jetzt auch nicht gedacht, dass Journalismus so viel mit Nautik zu tun hat, oder?

Ahoi!

Ihre Christina Hiptmayr