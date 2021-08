Lachgesellschaft? Schließgesellschaft!

Apropos kurzgeschlossen: Der Bundeskanzler der Republik Österreich und sein linientreuer Außenminister geben sich dieser Tage, wie Sie wissen, von humanitären Katastrophen relativ unbeeindruckt. „Vereinfachung ohne Hemmung“ sei eben weiterhin das Motto des soeben in seinem harten Weg frisch bestätigten ÖVP-Obmanns, wie Gernot Bauer schreibt, der unlängst den ÖVP-Parteitag besucht und sich ein wenig unter Niveau amüsiert hat („Intellektuell war die Veranstaltung eher anspruchslos“). Gut, man lacht vielleicht nicht viel in der feinen ÖVP-Gesellschaft, aber man schließt doch gerne: erst die Balkanroute, jetzt die Grenzen für Geflüchtete. Und man werde selbstredend „allen Gegenwind aushalten“, hieß es in den parteitäglichen Ansprachen an die Basis. Keine Frage. Afghanistan ist fern, der raue Wind, der dort nun weht, erreicht den Rest der Welt, aber die Wiener Regierungsspitze nur noch als frühherbstliches Lüfterl. Und man muss ja, bitteschön, nicht auf alles reagieren, was aus dem Ausland so auf einen eindringt. Überhaupt: Klimaschutz mit Augenmaß! Was wir nicht sehen, existiert doch mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht!

Dem Vernehmen nach wählten übrigens exakt drei der weit über 500 Delegierten Sebastian Kurz nicht. Alle anderen hätte man – Vorschlag zur Güte – vorab zu einem Ausflug zu den Salzburger Festspielen verpflichten sollen, in die dunkelgraue Felsenreitschule. Schlafen verboten, mit anschließend verpflichtendem Referat über das Gesehene. Vielleicht hätten die Volksparteigesandten dort noch das eine oder andere lernen können. Triste Geschichte, blutige Gegenwart – und was sie selbst damit zu tun haben könnten.

Einen guten Start in den Dienstag wünscht Ihnen die profil-Redaktion!

Stefan Grissemann