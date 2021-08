ÖVP-Parteitag: Der Reiz des Simplen

Als im Mai die Hamas Raketen auf Israel abfeuerte, ließ Kurz die israelische Fahne auf dem Dach des Kanzleramts aufziehen. Was als Akt der Solidarität gut gemeint war, widersprach den komplexen diplomatischen Usancen. Auch Symbolik ist Vereinfachung.

Der Schriftsteller Michael Köhlmeier sagte in einem profil-Interview: „Ich hörte Kurz noch nie anders reden als in Phrasen. Nie ein Stolpern beim Sprechen, das darauf schließen ließe, dass er während des Redens am Denken ist. Kurz spricht in einer Abfolge vorgefasster Formeln.“ Allerdings erreicht er damit das Publikum. Mehr muss ein Politiker nicht können. Wer seine Botschaft kontrollieren will, muss sie einfach gestalten. Komplexität verwirrt, das KISS-Prinzip („Keep it short and simple“) wirkt. „Kurz verwendet nie ausgefallene Worte, gewagte Formulierungen, rhetorische Kunststückchen“, analysierte profil schon 2018. Wenn er sie doch verwendet, tut er es gezielt. In Interviews Ende Juli kritisierte Kurz die Pläne von Umweltministerin Leonore Gewessler, Infrastrukturprojekte neu zu evaluieren, und erklärte, die Klimakrise sei auch ohne Verzicht zu lösen: „Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte.“ Dazu schwor er, unter ihm würde es keinen „Klima-Lockdown“ geben. Für Kurz´sche Standards waren beide Formulierungen hochoriginell. Und noch selten wurden Maßnahmen gegen den Klimawandel öffentlich derart plump diskreditiert.

Der ÖVP-Bundesparteiobmann ist ein Generalist ohne Spezialwissen. Auch seine Vorgänger waren Berufspolitiker, hatten aufgrund ihrer Laufbahn aber spezifische Kenntnisse. Wolfgang Schüssel und Reinhold Mitterlehner waren vor ihren Ministerämtern Generalsekretäre im ÖVP-Wirtschaftsbund, Josef Pröll Direktor des schwarzen Bauernbunds, Michael Spindelegger Chef des Arbeitnehmerbundes ÖAAB. Sebastian Kurz war Obmann der Jungen ÖVP. Dort erwarb er keine Sach-, aber umso mehr Machtkenntnisse. Im Werdegang erinnert Kurz mehr an Ex-SPÖ-Kanzler Werner Faymann als etwa an Wolfgang Schüssel.