Behalten Sie das bitte für sich!

Der Geist jener beklemmenden Zeit, die wir aktuell durchleben, munitioniert auch unsere Sprache auf. Zu den Begriffen, die zu gebrauchen eine breitere Öffentlichkeit vor einem guten Jahr noch nicht einmal entfernt in Erwägung gezogen hätte, gehört das an sich eher verdrießlich klingende Wort „Vakzin“. Man könnte stattdessen einfach auch „Impfstoff“ sagen, aber das hört, spricht und liest man dieser Tage ja ohnehin schon oft genug. In Zeiten sich ermüdend wiederholender Nachrichten braucht man dringendst Synonyme. Damit einem überhaupt noch zugehört wird.

Also: das Vakzin! Aber Achtung: Das Wort evoziert tierische Flüssigkeiten, bezeichnete es – vaccinus: „von Kühen stammend“ – doch ursprünglich die Kuhpockenlymphe, aus der in unvordenklichen Zeiten (also in den Jahren vor Rudolf Anschober) die Pockenschutzimpfung gewonnen wurde. Aus Rindersekreten werden die Impfstoffe, die man dieser Tage gegen Covid-19-Infektionen verabreicht, meiner Einschätzung nach nicht mehr hergestellt, aber ich kann mich irren. Die Assoziationen jedenfalls haben sich gewandelt: AstraZeneca, der britisch-schwedische Pharma- und Biotechnologiekonzern, erinnert im zweiten Teil seines Firmennamens beispielsweise recht markant an einen römischen Stoiker, der durch kaiserlich erzwungene Selbsttötung verfrüht aus dem Leben scheiden, somit gleichsam ad astra („zu den Sternen“) aufsteigen musste. Es ist vielleicht ganz gut, dass diese Geschichte in Zusammenhang mit den derzeit in Österreich massenhaft verteilten Impfstoffen bislang nicht erzählt wurde. Behalten Sie bitte alles, was Sie hier lesen, für sich, vielen Dank.