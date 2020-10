profil-Morgenpost: Wahlkampf ohne Volk

Vergleichsweise viel unters Volk mischen sich sich Dominik Nepp (FPÖ) und Heinz-Christian Strache. Christa Zöchling beschreibt im aktuellen profil, wie die einstigen Parteifreunde jetzt getrennt und gegeneinander auf Stimmenfang gehen. „Straches Wahlkampf ist bescheiden, spielt sich in Lokalen am Rande von Gemeindebausiedlungen ab, meist in trostlosem Ambiente“, schreibt Zöchling. Bei der FPÖ reicht das Budget wenigstens für Auftritte der unvermeidlichen John-Otti-Band und Gratisbier.

Ideologisch in einem ähnlichen Biotop bewegte sich zeit seiner langen Karriere Richard Nimmerrichter, als „Staberl“ 37 Jahre lang Starkolumnist der „Kronen Zeitung“. Demnächst feiert Nimmerrichter seinen 100. Geburtstag, und Herbert Lackner traf den erstaunlich rüstigen Greis zum großen Interview. Unter den Bedingungen der Pandemie leide er nicht, erzählt Nimmerrichter: „Ich habe gehört, unsere Regierung will jetzt in der Corona-Zeit der Alterseinsamkeit entgegentreten. Ich sag´s gleich: Ich brauch das nicht. Ich bin ein Meister der Einsamkeit. Ich bin seit 10. März in dieser Wohnung, und ich genieße es.“

Wenigstens einer, dem es gut geht.