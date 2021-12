Wir sind Booster-Erster

Spitzenplatz - nur wie lange?

Die positive Nachricht kommt natürlich mit einem deutlichen Fragzeichen daher. Denn in erster Linie heißt der derzeitige Booster-Erfolg eines: Vor allem die ohnehin Impfbereiten lassen sich in der Krisensituation gut mobilisieren. Entscheidend wird sein, wie weit der Anteil weiter steigt – und bei welchem Wert er sich einpendelt. In Israel, wo man schon im Sommer mit dem Boostern begann, hält sich Anteil der drittgeimpften Bevölkerung übrigens bei bescheidenen 44 Prozent.

Auf die Frage nach der österreichischen Impfskepsis nimmt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der aktuellen Ausgabe von profil Stellung. Die Schuld an der geringen Durchimpfungsquote schiebt er vor allem der FPÖ zu: „In Ländern, wo es einen breiten politischen Konsens gibt, läuft es wesentlich besser.“ Aber auch eigene Fehler in der Pandemie-Politik gesteht Mückstein ein und spricht im profil-Interview über missglückte, öffentliche Auftritte und sein Verhältnis zum neuen Kanzler Karl Nehammer. Zur aktuellen Ausgabe gelangen Sie hier.

