profil-Umfrage: SPÖ baut Vorsprung auf ÖVP aus, MFG weiter stark

Was den Umgang mit der aktuellen Corona-Situation angeht, schränken 36 % der Österreicher ihre Kontakte „weiterhin stark ein“, weil sie sich „keinesfalls anstecken möchten. Weitere 37 % halten sich zwar großteils an die Maßnahmen, nehmen es aber in Kauf, sich früher oder später anzustecken. 24 % ist es inzwischen völlig egal, ob sie sich mit Omikron anstecken, sie wollen sich „nicht weiter einschränken“. Im Vergleich zum Jänner ist die Zahl der Sorglosen um 13 Prozentpunkte gestiegen.