Die Briefbomben seien „Ausdruck fanatischen Fremdenhasses und gemeingefährlicher Intoleranz“, schrieb Hubertus Czernin in der profil-extra-Ausgabe vom 9. Dezember. Zum ersten Mal in der Zweiten Republik habe es Österreich „mit ernsthaftem politischen Terrorismus zu tun“. Der Täter habe „große Sprengstoff- und Zündmechanismus-Kenntnisse“, berichtete profil, die Konstruktion der kleinen Bomben sei „auf letale Wirkung ausgerichtet“, die Technik, so ein deutscher Sprengstoffexperte, „auf wesentlich höherem Niveau als all das, was sich die RAF früher so zusammengebaut hat“.