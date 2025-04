Es ist der 9. April 2025, kurz vor 10:00 Uhr und im dritten Stock des Straflandesgerichts Wien stehen fünf Kameras. Sie filmen die geschlossene Holztüre eines Verhandlungssaals, schwenken immer wieder auf die Traube von Journalist:innen, die vor ihr auf den Einlass warten. Saal 303. In ihm wird es gleich zum ersten Prozess seiner Art kommen, hier wird sich heute die Wiener IS-Rückkehrerin Evelyn T. verantworten. Der Vorwurf: Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. 2016 reiste sie nach Syrien, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen, seit März 2025 ist sie wieder in Österreich. Schon von Verhandlungsbeginn an ist klar, Evelyn wird gestehen.

Laut Anklage versucht Evelyn Ende April 2015 erstmals über die Türkei zum IS auszureisen. Ihr Mann ist bereits seit einigen Tagen dort, wird von der Terrormiliz zum aktiven Kämpfer ausgebildet. Am Flughafen in Istanbul will man sie jedoch nicht einreisen lassen und schickt sie zurück nach Wien. Keine zwei Monate später, im Juli 2015, versucht sie es mit dem Reisepass ihrer älteren Schwester erneut. Dieses Mal aber, so die Angeklagte, wäre das Ziel nicht der IS gewesen, sondern ihr Mann, den sie in der Türkei treffen wollte. Zwei Monate wartet sie in Istanbul auf ihn, doch er schafft es nicht aus Syrien weg. Während dieser Zeit hat Evelyn keinen Kontakt zu ihrer Familie. Heute sagt sie: „Es war ein Alptraum für meine Eltern. Aber ich konnte mich ja nicht melden und sagen, ich bin hier in der Türkei und warte auf meinen terroristischen Freund.“

Dann tritt ein Mann in ihr Leben. Er ist gutaussehend, charmant und zehn Jahre älter. Seine Familie ist in der islamistischen Szene in Wien ziemlich bekannt, sie engagiert sich in einschlägigen Moscheen. „Alle Ängste über die Dinge, die ich nicht über mich selbst oder meine Zukunft wusste, hat er mir genommen“, sagt Evelyn. Sie heiraten, zumindest nach islamischem Recht. Kurz nach der Eheschließung beginnt er ihr vom Islamischen Staat zu erzählen. Er findet, dort könnten sie endlich genauso leben, wie sie es für richtig halten – gemeinsam.

Evelyns Radikalisierungsgeschichte beginnt, als sie die Pflichtschule beendet. Sie ist 14 Jahre alt und überfordert. Im Saal 303 beschreibt sie diese Zeit so: „Ich wusste nicht, wo ich hingehöre, hatte keine Zukunftsvorstellungen und habe mich anders gefühlt. Es war, als wäre ich in einer Grube, aus der ich nicht mehr herauskomme.“ Ihre Cousine erzählt ihr vom Islam, stellt ihr neue Freunde vor, viele von ihnen sind bereits stark radikalisiert. Bis dahin hat Religion in Evelyns Leben kaum eine Rolle gespielt. Ihre Mutter ist Christin, der Vater Moslem, aber außer Feste wie Weihnachten und Ostern feiern sie zuhause nichts. Ermutigt von ihrem neuen Freundeskreis, beginnt Evelyn streng gläubig zu leben, verschleiert sich, geht nicht mehr vor die Türe. Ihre Eltern können das nicht verstehen. Sie versuchen ihr zu erklären, dass man den Islam nicht derart konservativ auslegen muss, aber Evelyn will das nicht hören. „Meine Freunde waren damals meine Familie“, sagt sie.

Dafür braucht es allerdings eine kleine Zeitreise. Im Eröffnungsstatement sagt ihre Anwältin: „Die Straftaten, die meiner Mandantin vorgeworfen werden, liegen acht Jahre zurück. Wir müssen uns also vorstellen, vor uns sitzt heute keine 26-jährige Frau, sondern eine 17-jährige Jugendliche.“ Dann beginnt Evelyn zu erzählen. Sie sitzt in der Mitte des vollgefüllten Saals, trägt schwarzen Blazer, schwarze Hose und offenes, langes Haar, die Spitzen sind blond gefärbt. Mehr als zwei Stunden redet sie durch, beantwortet jede Frage, präsentiert sich als geläuterte Frau.

Am 17. September 2015 kehrt Evelyn zurück nach Österreich und kommt für zwei Wochen in Haft – die Behörden haben Kenntnis von der Reisetätigkeit der IS-Sympathisantin erlangt. Wieder auf freiem Fuß nimmt sie über Messenger-Dienste erneut Kontakt zu ihrem Mann auf. Es dauert nicht lange, bis er ihr schreibt: „Du kommst jetzt nach Syrien. Ich bin dein Mann, du bist meine Frau.“ In der Verhandlung sagt Evelyn: „Ich war zu dem Zeitpunkt streng gläubige Muslima, da ist der Mann das Gesetz.“ Auch ihr Freundeskreis ermutigt sie immer wieder, ihrem Mann nach Syrien zu folgen. Am 19. Juni 2016 setzt sich Evelyn also in einen Zug nach Athen, nimmt den Bus zur türkischen Grenze und lässt sich von Schleppern mit rund 40 weiteren Personen, die zum IS wollten, nach Syrien bringen.

„Mein größter Feind war mein Mann“

Ihren Mann trifft sie in Raqqa wieder, einer IS-Hochburg im Norden Syriens. Er erholt sich gerade von einer Schussverletzung, die er bei Kampfhandlungen gegen das syrische Regime erlitten hat. Den beiden wird dort eine Wohnung zugewiesen, er arbeitet fortan als Koch und in einer Tankstelle, sie kümmert sich derweil um den Haushalt. Ihre Anwältin betont, Evelyn habe dort „wie eine Gefangene gelebt“, durfte nur vollverschleiert und in Begleitung ihres Mannes das Haus verlassen, der Kontakt zu anderen Frauen war ihr untersagt. Das schöne Leben, das ihr Mann ihr versprochen hatte, gibt es nicht. „Alles war eine Lüge. Alles war Manipulation“, sagt Evelyn.

Als Evelyn erfährt, dass sie schwanger ist, ändert sich alles: „Das war ein Weckruf. Ich habe mir die Frage gestellt: Will ich dieses Leben für mein Kind?“ Ihre Antwort: Nein. Sie will weg vom IS. Doch ihr Mann will sie nicht gehen lassen. Evelyn sagt: „Mein größter Feind war mein Mann.“ Erst als ihr Sohn im Mai 2017 auf die Welt kommt, ändert auch der Vater seine Meinung.

Am 1. November 2017 ergibt sich das Paar den alliierten Kräften der Freien Syrischen Armee (FSA), nachdem diese dem IS eine herbe Niederlage zugefügt hatten. Evelyn wird ins Camp Roj gebracht, einem kurdischen Gefangenenlager für IS-Angehörige in Syrien. Dort lebt sie bis Ende Februar 2025 mit ihrem Sohn. Die Zustände im Camp sind katastrophal. Ständig brennen Zelte, weil man nur mit Kerosin heizen kann, es gibt kein fließendes Wasser, kaum medizinische Versorgung. Es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Frauen, die dem IS abschwören wollten und jenen, die noch an die Terrormiliz glauben. Auch gegenüber Evelyn wird eine andere Gefangene handgreiflich, bezeichnet sie als Verräterin. „Ich habe immer noch Narben von dem Angriff“ sagt Evelyn.