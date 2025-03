Maria G. und Evelyn T. waren die letzten österreichischen Frauen im Camp, das von den kurdischen Milizen betrieben wird. Ihre Geschichten sind ähnlich. Beide hatten sich als Jugendliche dem IS angeschlossen, beide heirateten IS-Kämpfer, beide wurden Mütter. Es ist Samstagabend, 18.40 Uhr, als die Maschine aus dem irakischen Erbil mit den beiden Frauen und ihren Söhnen an Bord am Flughafen Wien-Schwechat landet. Hier endete die Parallele. Während Maria G. mit ihren zwei Kindern zu ihrer Familie zurückkehrte, wurde Evelyn T. noch am Flughafen verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Ihr siebenjähriger Sohn kam in die Obhut des Jugendamts.

Zwar laufen gegen beide Frauen Ermittlungen – auch Maria G. muss möglicherweise vor Gericht. Doch die Frage bleibt: Warum darf die eine jetzt in ihr Kinderzimmer nach Hallein zurückkehren, während die andere sofort ins Gefängnis muss?

Maria G. und Evelyn T. waren beide minderjährig, als sie sich radikalisierten. Sie nahmen den Islam an, fingen an, zunehmend nach den rigiden Regeln des IS zu leben, träumten von einem Leben im Kalifat. 2015 verließ Maria G. erstmals Österreich, Evelyn T. scheiterte zunächst, ein Jahr nach Maria gelang ihr schließlich die Ausreise. Ob sie dort Verbrechen begangen haben oder bloß Anhängerinnen des Terrorregimes waren, weiß niemand. Die Staatsanwaltschaften stützen ihre Bewertung der beiden Fälle hauptsächlich auf die Informationen, die sie von den Frauen erhalten haben. Trotzdem fallen diese unterschiedlich aus.

Zwei Entscheidungen der Justiz

Noch am Flughafen wurde Evelyn T. festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände in Wien-Alsergrund gebracht. Die Wiener Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr, das Landesgericht für Strafsachen gab dem Antrag statt – vorerst bis zum 17. März. Ihr siebenjähriger Sohn kam in die Obhut der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Er befindet sich in einem Krisenzentrum in Wien. Hinweise auf eine Radikalisierung des Kindes gebe es nicht, so die Behörde, doch der Bub sei „sehr traurig, weil die Mama nicht bei ihm ist“, sagte Behördensprecherin Ingrid Pöschmann.