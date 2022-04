profil: In Ihrem neuen Roman „Die Einstellung“ spielt die Hetzmeute in den sozialen Medien eine Rolle. Wie spiegelt sich der Krieg in Ihrer Blase?

Rabinovici: Ich bin beunruhigt und erstaunt. Nicht wenige mir politisch nahestehende Menschen bezeichnen NATO und USA als Mitschuldige, ziehen Vergleiche mit dem Bombardement auf Serbien 1999, mit dem allerdings kein Krieg begonnen, sondern ein Krieg beendet wurde. Mich stößt auch der Ton ab, in dem mancher mit fremdem Hintern durch das Feuer reitet, also zum Kämpfen auffordert. Ich fand es anmaßend, als Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka meinte, die Ukrainer sollten gefälligst nicht flüchten, sondern kämpfen. Allein schon die Idee, Menschen sollen sich die Kugeln um die Köpfe fliegen lassen, ist von einer unglaublichen Präpotenz. Ich halte aber auch nichts von der anderen Seite, die mein Kollege Franzobel repräsentiert, der meint, die Leute in der Ukraine sollten – angesichts der Morde an ihren Vätern, Müttern, Kindern – doch bitte die Waffen niederlegen, um Frieden zu ermöglichen. Ich habe Mitgefühl mit jedem jungen Mann, der flieht und vielleicht einen Grenzbeamten dafür besticht, aber auch mit jedem, der dort kämpft. Zum Glück bleibt mir die Entscheidung erspart.

profil: Finden Sie es richtig, dass Männer im Alter zwischen 18 und 60 nicht ausreisen dürfen?

Rabinovici: Ich bin in Israel geboren. Ich weiß, wie das ist, wenn sich ein Land im Kriegszustand befindet. Wäre ich in Israel geblieben, dann hätte ich schon mehrmals einen Einberufungsbefehl bekommen. Staaten im Krieg agieren so. Ein Staat, der sagt, wer will, kann kämpfen, wer nicht, kann gehen, ist bereits verloren. Nur in Wildwestfilmen kämpfen die Guten gegen die Bösen. In den Reihen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg haben nicht nur Männer gekämpft, die gegen die Nationalsozialisten waren. Die Alliierten haben auch Soldaten an die Front gezwungen, die mit Hitler sympathisierten, die Angst hatten oder einfach nur leben wollten. Es ist keine Schande, Angst zu haben.