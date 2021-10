Radiotipp: Lieder der Freiheit - Polen 1981

Die Protestsongs der unabhängigen Gewerkschaft „Solidarnosc“ begleiteten 1980 und 1981 die Freiheitsbewegung in Polen. Profil-Redakteur Otmar Lahodynsky sammelte sie damals im August 1981 vom „Festival des verbotenen Liedes“ in Danzig (Gdansk). Es war ein Woodstock im Ostblock: Da konnte man drei Abende lang Spottlieder über KP-Bonzen hören, Texte über den Hunger nach Freiheit und Wahrheit, aber auch religiöse Lieder, - alles lief an der Zensur vorbei. Die Solidarnosc mit fast zehn Millionen Mitgliedern hatte damals im Sommer 1981 schon einen Teil der Macht vom KP-Regime abgetrotzt, darunter den Zugang zu Medien.

Die Schauspielerin Krystyna Janda, die oft in Filmen von Andrzej Wajda Hauptrollen übernahm, sang die Ballade vom Werftarbeiter Janek Wisniewski, der beim Arbeiteraufstand 1970 von der Miliz erschossen wurde. Der Song „Mury“ (Mauern) von Jacek Kaczmarski wurde auch als Signation für „Radio Solidarnosc“ eingesetzt.