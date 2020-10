Rainer Nikowitz: Abgesang

Strache: Hmm. I weiß net so recht. Die John-Otti-Band war ma liaba.

Höbart: Die stellt ihr unfassbares Talent oba leider der Konkurrenz zur Verfügung.



Strache: In ein paar Jahr hol i mir de a zruck - wie überhaupt mei ganze Partei!



Höbart: Und beim ersten Schritt durthin wird unser neue Wahlkampfhymne garantiert helfen!



Strache: Da bin i mir net so sicher. San solche Lieder net immer irgendwie peinlich?



Höbart: Und hast du trotzdem vor jeder Wahl, bei der du kandidiert hast, eins aufgnommen? Oder deswegen?



Strache: I hab ja nur drei Zeilen in dem Lied. Und der Typ, der sunst singt, klingt wie a Falco für Arme.



Höbart: Na und? Schlecht? (singt) Gaunz Wien - greift auch zu Kokain, überhaupt in der Ballsaison. Ma sieht ganz Wien, Wien, Wien - is so herrlich hin hin hin!



Strache: I bin mir net sicher, ob des die richtige Assoziation is, so nach Ibiza.



Höbart: Bleib locker. Ham ja eh nur den Gudenus derwischt.



Strache: Außerdem war der Falco sicher a Linker.



Höbart: Wahrscheinlich. Aber kann er si wehren, wenn unser rechter Falco jetzt rappt: "Was tut den Mächtigen weh? A Kreuzerl bei HC!" Nein? Oje!



Strache: Na ja, was tuat ma net alles Wie schauen die letzten Umfragen aus?



Höbart: Ehrlich gsagt: Leider immer no net so wirklich prickelnd. Sein oder Nichtsein - das ist hier die Frage!



Strache: Von wem is des schnell?



Höbart: Wart amoi Heino?



Strache: Ah! Siechst, den hätt ma fragen sollen, ob er mei Hymne singt!



Höbart: Frag ma eam halt ... ,äh ..., nächstes Mal?



Strache: Wieso "äh"??