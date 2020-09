Rainer Nikowitz: Fahrschule

Kurz: Halt! Brems di ein!



Anschober: Wieso? Da fahr i no drüber!



Kurz: Weil's Orange is! Bleib stehen!



Anschober: Orange, orange ... Also i seh da maximal Dunkelgelb.



Nehammer: Wir san da in Wien. Also is des in Wirklichkeit praktisch scho Rot!

Fassmann: Wobei ... Was die Schulen betrifft, seh ich da auch grad einmal Gelb.



Anschober: Aha! Der sagt's auch!



Fassmann: Ja. Weil er muss.

Kurz: Und weil ja jedermann klar ist, dass Grün vielleicht einmal das neue Gelb gwesen is. Aber das war ja auch schon wieder vorgestern.



Anschober: Mist was mach i jetzt? Soll i jetzt no drüberfahren oder net?



Nehammer: Nachdem wir in Wien san, biet i scho jetzt die Mithilfe der Polizei für's Contact-Tracing danach an.



Fassmann: Des wir in den Schulen nicht brauchen werden. Weil wir tun uns dort brav die Hände waschen.



Kurz: Außerdem hat ja das Gelb an den Schulen mehr mit dem Grün vor dem Orange zu tun.



Anschober: Äh



Nehammer: Genau!



Fassmann: Wie?



Anschober: Wenn i jetzt net bald fahr, dann wird's vielleicht Rot a no. Und dann? Gemma dann z'Fuß?



Fassmann: Dürf ma das dann überhaupt noch?



Kurz: Ja. Zum Regieren schon.



Nehammer: Und zum Beinevertreten.



Fassmann: I würd trotzdem lieber fahren.



Kurz: A Reisewarnung aus Berlin. Weit hamma's bracht. Ihr mit euerm Fahren immer.



Anschober: Dann bleib i halt stehen.



Nehammer: Schuld is Wien. In Zwettl könntest fahren.



Kurz: Zwettl is auch orange.



Fassmann: Des is gelb blinken. Maximal!



Anschober: Dann fahr i?



Kurz: Wie klar soll ma's dir noch machen?