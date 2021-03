Rainer Nikowitz: Knicks in der Optik

profil: Frau Kneissl, darf man gratulieren?



Kneissl: Aber ich heirat ja grad gar nicht.



profil: Das nicht - aber Hochzeitsgeschenke bekommen Sie offenbar immer noch. Sie werden Aufsichtsrätin des russischen Ölriesen Rosneft. Ihr Hofknicks vor Wladimir Putin hat sich also ausgezahlt.



Kneissl: Das hat damit aber bitte überhaupt nichts zu tun!



profil: Womit sonst?



Kneissl: Mit meiner Expertise natürlich!



profil: Natürlich.



Kneissl: Ich hatte früher einmal eine Ölheizung, müssen Sie wissen.



profil: Das ist fraglos eine halbe Million Dollar Jahresgage wert.



Kneissl: In Russland schätzt man eben mein umfangreiches Wissen. Ich bin ja auch Kommentatorin für "Russia Today".



profil: Also einem Sender, der sich der Wahrheit ähnlich stark verpflichtet fühlt wie Donald Trump auf Twitter.



Kneissl: Es ist nicht meine Schuld, dass die Prophetin im eigenen Land nichts gilt.



profil: Nicht einmal "Servus TV" hat angefragt? Das wäre doch journalistisch ähnlich wertvoll.



Kneissl: Die Welt in Österreich ist doch sehr klein.