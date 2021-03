Rainer Nikowitz: Rechtsverweser

Kurz: Zawos hab i di in den Verfassungsgerichtshof gsetzt? Macht's a drakonisches Urteil, mit dem diese ganzen Ermittlungen verboten wern, und aus.



Brandstetter: Wie stellst dir des bitte vor? So funktioniert unser Rechtssystem net.



Kurz: Dann zeigt des einmal mehr, wie dringend reformbedürftig es is! Jetzt hab i eana schon an Brief gschrieben und mi großmütig, wie i nun amoi bin, als Zeuge angeboten - und de Gfraster geben immer no ka Ruh?



Brandstetter: Na ja, wie soll i sagen wenn s'di braucherten, täten s'di eh vorladen. Ob du willst oder net.



Kurz: Was? Des schreit no lauter nach ana Reform! Diese WKStA is nix anderes als a SPÖ-Vorfeldorganisation!



Brandstetter: Mein Laptop ham aber jetzt net deine speziellen Freund von dort, sondern die Staatsanwaltschaft Wien.