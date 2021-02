Rainer Nikowitz: Privilegien für Impfverweigerer!

Nun, es wird Sie keineswegs überraschen, dass ich voll auf der Seite jener bin, deren Grund- und Freiheitsrechte hier mit Füßen getreten werden. Ich meine, nur, weil jemand vielleicht freiwillig infektiös ist, darf er mir nicht vom Nebentisch in die Suppe husten? Ja, wo kommen wir denn da hin? Wo jetzt in der Menschenrechtskonvention genau das Grundrecht verbrieft ist, andere mit einer potenziell tödlichen Krankheit anstecken zu dürfen, weiß ich zwar gerade leider nicht auswendig, ich werde aber diesbezüglich bei ein paar Bestinformierten nachfragen, versprochen. Xavier Naidoo kann mir das sicher sagen. Oder Roland Düringer, flankiert von einer ebenso unablässig wie ausdrucksstark nickenden Nina Proll. Oder Ferdinand Wegscheider, der „Intendant“ von Servus-TV. Das ist der mit der Sendung, die er ziemlich exklusiv für Satire hält. Zweifellos ein ausgesprochen lustiger Mann. Jetzt müsste er es nur noch absichtlich sein.

Gut, dass die Politik da auch schon vor der drohenden Zweiklassengesellschaft warnt, die FPÖ sowieso, aber auch der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker. „Privilegen“ dürfen ja überhaupt nie sein, auch wenn sie nur in der Rückkehr zu einem einigermaßen normalen Leben bestehen. Und zwar, nachdem man sich einer Behandlung unterzogen hat, die nicht nur einen selber sondern auch die anderen schützt - während andere vorgezogen haben, das nicht zu tun. Herr Hacker hält es dann offenbar für irgendwie gerechter, dass alle miteinander weiterhin nichts dürfen. Aber vielleicht hat er auch bloß Bedenken, dass manche Impfverweigerer, die dann nur wegen ihrer bewundernswerten Unbeugsamkeit nicht nach Caorle dürfen, stattdessen das Parlament besichtigen kommen – und zwar auf ähnliche Weise wie beim Kapitol in Washington vorexerziert. Oder wieder alle FPÖ wählen. Was ja praktisch dasselbe wäre. Da ist Appeasement natürlich das Gebot der Stunde.

Und tatsächlich sollten wir ja viel eher darüber nachdenken, wie wir die Unterdrückung all dieser armen Menschen endlich beenden können. Wir müssen die vor uns schützen, nicht umgekehrt! Sie brauchen Safe Spaces! Eigene Lokale ohne Abstand, Masken, Eingangstests oder ähnliche Knechtungsinstrumente. Eigene Charterflüge, bei denen sie nicht durch die Anwesenheit von Corona-Weicheiern am Nebensitz beleidigt werden. Und nicht zuletzt: eigene Krankenhäuser, in denen ausschließlich Kamillentee, Globuli und Klangschalenmassagen gegen diese bessere Grippe zur Anwendung kommen.

Dann wäre auch keine Intensivstation mehr überlastet. Denn mit all den Scheußlichkeiten der sogenannten modernen Medizin – also Teufelszeug wie Spritzen, Cortison oder gar Beatmungsgeräten – sollen bitte ausschließlich diejenigen menschlichen Laborratten vergewaltigt werden, die dämlich genug sind, daran zu glauben.

Also zum Beispiel Sie. Oder fangen Sie jetzt auch endlich einmal an, selber zu denken?