Regierungsverhandlungen: Das Härte-Werte-Paket der Volkspartei

Die Behörden sollten nicht nur stärker mit dem Staatsschutz, sondern auch mit Jugendämtern und Schulen vernetzt sein. Damit ein „Gesamtbild“ entsteht, ob Zuwanderer, die Staatsbürger werden wollen, die „Werte der liberalen Demokratie“ mittragen oder nicht. Der ÖVP-Mann denkt dabei an radikalisierte Mädchen und Burschen sowie an muslimische Väter, die ihre Töchter nicht zum Schwimmunterricht lassen oder Lehrerinnen den Handschlag verweigern. Das sollte alles dokumentiert werden.

Verbotsgesetz politischer Islam

Die ÖVP geht mit einer Maximal-Forderung in die Verhandlungen - einem Verbotsgesetz gegen den Politischen Islam in Anlehnung an das NS-Verbotsgesetz. Damit sollen Menschen getroffen werden, die „auf der Straße ein Kalifat ausrufen oder islamistische Propaganda im Internet verbreiten“, sagt der Chef der Wiener Landespartei, Karl Mahrer.

Was genau unter „politischen Islam“ zu verstehen ist und wo die Grenzen zum alltäglichen Islam zu ziehen sind, ist eine juristisch extrem heikle Materie. Das musste auch ÖVP-Altkanzler Sebastian Kurz erkennen, der das Thema in seiner Amtszeit massiv trommelte.

Die ÖVP begnügte sich schließlich mit einem religionsneutral formulierten Verbot von „religiös motivierten extremistischen Verbindungen“, das schließlich 2021 in Kraft trat.

Die ÖVP will nun weitergehen und setzt in den Regierungsverhandlungen auf Verbündete in der SPÖ. So hat der rote Landesparteichef in Niederösterreich, Sven Hergovich, erst im August diesen Jahres ein „Verbotsgesetz gegen Islamismus“ gefordert, wenn im Zusammenhang mit dem politischen Islam „Demokratie, Frauenrechte oder die Rechte Andersgläubiger infrage gestellt werden“.

Ein Verbotsgesetz, würde auch Plattformen wie TikTok stärker unter Druck setzen, radikale Inhalte zu löschen, argumentieren sowohl Hergovich als auch die ÖVP.