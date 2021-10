Rendi-Wagner öffnet SPÖ für FPÖ

Der Vergleich macht sicher – und er macht vor allem sicher, wenn man den Auftritt von Pamela Rendi-Wagner im Club 3 dieser Woche mit jenem von Werner Kogler in der vergangenen vergleicht. Hatte der Vizekanzler in der gemeinsamen TV-Sendung von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ endlos Nichtaussagen von sich gegeben, sprach die SPÖ-Vorsitzende klaren Text. Die Vermutung, das hinge mit der sicheren Position als Oppositionsführerin zusammen, täuscht: Aufregung in ihrer eigenen Partei ist ihr nach diesem Club 3 sicher. So erklärte Rendi-Wagner: „Der Wertekatalog steht über der Vranitzky-Doktrin.“