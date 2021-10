Werner Kogler: „Es geht drunter und drüber in der Justiz“

Es gibt Politiker, die schwurbeln. Und es gibt Politiker, die schwurbeln sehr. Zur zweiten Kategorie gehörte immer schon Werner Kogler. Beim aktuellen Club 3 wurde der Vizekanzler diesem unter Politikern pandemisch verbreiteten Kommunikationsstil mit jeder Antwort gerecht: mehr als jeder andere Gast, der bisher im gemeinsamen TV-Talk-Format von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ befragt wurde, so der einhellige Tenor der Chefredakteurin und der beiden Chefredakteure im Bar-Talk, der (offiziellen) Nachbesprechung der Gastgeber.

So versuchten „Kurier“-Chefin Martina Salomon, Klaus Herrmann von der „Krone“ und profil-Herausgeber Christian Rainer über die Hälfte der Sendezeit, dem Bundesobmann der Grünen eine sehr einfache Antwort abzuringen: Was wäre passiert, hätte die ÖVP den Kanzler nicht ausgetauscht? Wer hätte Österreich dann regiert? Kogler versuchte zunächst, sich detailreich in das Programm von Türkis-Grün zu retten. Auf insistierende Nachfrage, ob dann nicht „logisch“ eine Regierung unter Beteiligung der FPÖ hätte folgen müssen, ließ sich Kogler schließlich zu einer Diskussion über die Wortbedeutung von „Koalition“ hinreißen. Der Eindruck der Chefredakteure: Eine „Allianz“ (Zitat Kogler) mit Einschluss der Freiheitlichen unter Herbert Kickl wäre im Bereich des Möglichen gelegen.