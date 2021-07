Es geht aber um mehr als den persönlichen Gebrauch. Sollen Lehrerinnen, Richterinnen oder andere Staatsdienerinnen Kopftuch tragen dürfen? Was wiegt schwerer, Toleranz oder Säkularismus? Duzdar ist auch Staatssekretärin für Beamte und sollte Antworten auf diese Fragen parat haben. Sie verweist lieber, ganz Juristin, vorsichtig auf Entscheidungen des EU-Gerichtshofs, wonach man das Kopftuch am Arbeitsplatz verbieten kann, sofern man alle offen sichtbaren religiösen Symbole untersagt. Was das konkret bedeute? "Da möchte ich weitere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes abwarten." In Ramallah dominiert das Kopftuch auf der Straße. Die Jobs in Ministerien hingegen scheinen bei unverschleierten Frauen beliebt. Hätte Duzdar eine eigene klare Meinung zum Umgang mit dem heiklen Kopftuch-Thema in Österreich, ein Fixplatz in TV-Shows zwischen rechten Scharfmachern und konservativen Muslimen wäre ihr garantiert. Auch das Private ist politisch, das war einmal ein Slogan. Für Duzdar gilt er definitiv nicht, sogar im Gegenteil: Sie müht sich sehr, zu Kopftuch und Co. möglichst keine Position einzunehmen.