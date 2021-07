Am Abend legte Putin am Schwarzenbergplatz einen Kranz nieder, um an die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung von Wien im April 1945 zu erinnern. Begleitet wurde Putin von Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) sowie der Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler ( ÖVP). Nach kurzem Innenhalten brach Putin zum nächsten Termin Richtung Wirtschaftskammer auf. Dort wollte er mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern zusammentreffen. Im Anschluss stand die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken aus der Eremitage in St. Petersburg im Kunsthistorischen Museum auf dem Programm. Noch am Dienstagabend wollte Putin, der von zahlreichen Regierungsmitgliedern begleitet wurde, wieder zurück nach Moskau fliegen.