Sam Milstein wählt die FPÖ: „Antisemitismus von links ist gefährlicher“

Meine Familie hat in Österreich gelebt, ich bin nach Wien gekommen und habe mich sofort wohlgefühlt. Als der Krieg in Israel ausgebrochen ist, war das auf einmal nicht mehr so. Es gab Menschen, die den Anschlag der Hamas gefeiert haben. Sie haben israelische Flaggen heruntergerissen. In unseren Wohnvierteln in Wien sollten uns auf einmal Soldaten beschützen. Und das alles in Österreich, dachte ich mir. Einem Land, wo der Holocaust praktisch seinen Ursprung hat. Heute erlebe ich linke Parteien wie die KPÖ oder neu gegründete Parteien wie die Liste Gaza, die ein Ende eines antimuslimischen Rassismus fordern, aber nicht darüber sprechen, dass Jüdinnen und Juden nach Kriegsausbruch antisemitischen Angriffen ausgesetzt sind und manche sogar körperlich angegriffen werden. Der linke Antisemitismus ist nicht neu, aber ich denke, dass vor allem die Menschen in Österreich und Deutschland das Bild haben, Antisemitismus kann nur von rechts kommen. Mit den vielen Einwanderern, hauptsächlich aus dem arabischen Raum, hat sich diese Zuschreibung verschoben. Deswegen will ich die FPÖ wählen.