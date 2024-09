Erstwähler: „Es gibt Menschen, die wollen mich nicht hier haben“

„Junge Menschen interessieren sich immer mehr für Politik. Obwohl das viele Erwachsene nicht so sehen. Sie glauben, über unsere Köpfe hinweg bestimmen zu können, und vergessen darauf, dass wir die Auswirkungen ihrer Entscheidungen am stärksten zu spüren bekommen. Sie vergessen, dass wir es sind, die diese Entscheidungen letzten Endes ausbaden müssen.

Ich heiße David Salami, ich bin 16 Jahre alt und habe seit acht Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft. Im Herbst werde ich zum ersten Mal bei den Nationalratswahlen in Österreich wählen. Es bedeutet mir viel, dass ich über das politische Geschehen in Österreich mitbestimmen darf. Für mich ist es die einzige effektive Möglichkeit, als junger Mensch in einer Demokratie etwas in meinem Land zu verändern. Ich mache mir Sorgen darüber, wie das Zusammenleben in Zukunft funktionieren soll, wenn rechte Parteien immer mehr an Macht gewinnen. Ich glaube, jeder Mensch, der nach Österreich gekommen oder hier geboren ist, möchte ein sicheres Leben führen. Warum wollen das rechte Politiker verbieten?