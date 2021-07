Schlechtwetterfront für Türkis-Grün

Vieles am koalitionären Infight der vergangenen Wochen war wohl ebenfalls in erster Linie Sommertheater für das eigene Publikum. Kurz bediente mit seiner Absage an einschneidende Maßnahmen zum Klimaschutz jenes (große) Wählermilieu, das weiterhin so leben und Autofahren will wie bisher. In dieser Neigungsgruppe wird jeder Rempler gegen die grüne „Verbotspartei“ goutiert. Die Grünen wiederum konnten sich als wackere Kämpfer für das Klima produzieren und ihren Wählern zeigen, dass sie in der Regierung auch zu einer härteren Gangart bereit sind. Wahrscheinlich hatten beide Parteien etwas davon.

Aber irgendwann muss man in der Politik Taten setzen und Entscheidungen treffen. Spätestens dann wird sich herausstellen, dass Türkis-Grün nicht mehr viel gemeinsam hat. Corona war, so paradox es klingen mag, der Kitt dieser Regierung. Bei der Pandemiebekämpfung ist man sich halbwegs einig. In der Klimapolitik und beim Thema Asyl liegen Abgründe zwischen den Koalitionspartnern. Es könnte ein schwieriger Herbst werden.