Pädagoge: „Wut und Hass sind in den Klassenzimmern präsent“

Entwicklungspsychologisch gesehen fängt jedes Kind, egal zu welcher Zeit es geboren wird, bei null an. Wenn die Umgebung schon sensibilisiert und geschult ist, dann können die Kinder besser begleitet werden. Ich bin heute 51 Jahre alt, ich musste mir das noch erlernen. Meine eigenen Kinder sind schon mit digitaler Medienkompetenz aufgewachsen. Sie schauen sich auch viel Blödsinn an, können aber reflektieren. Das heißt aber nicht, dass sie auch manchmal mit Videos konfrontiert werden, in denen Menschen von Gewalterfahrungen erzählen, mit denen sie sich alleingelassen fühlen. Diese Videos sind gut und wichtig, aber die jungen Menschen brauchen Begleitung.

Mit Ihrem Verein Poika hinterfragen Sie in den Schulklassen die Gender- und Rollenbilder in der Gesellschaft. Wie gehen Sie da vor?

Jugendliche beschäftigen sich auf ihre Weise immer mit der Welt. Das kann für oder gegen ein Thema sein. In den letzten Jahren hat sich das nochmal gesteigert. Heute kommen Jugendliche viel schneller und ungefilterter an Informationen, denken über den Pride-Month und LGBTIQ+ nach, oder beschäftigen sich mit Fridays for Future und der ganzen Klimabewegung. Manche finden Klimakleber toll – andere lehnen sie ab. Und manchmal geht es auch nur um Fußball.

Es ist wichtig, in eine Auseinandersetzung zu kommen und die Frage zu stellen: Was machen diese Videos mit mir? Stark gespürt haben wir das in den Volksschulen bei dem Film „Es“ und der Netflix-Serie „Squid Game“. Ich habe selbst erlebt, wie diese Lieder und Parolen von den Kindern nachgesungen und reproduziert werden. Da ist es dann wichtig, das Gesehene zu verarbeiten. Und dann auch der Appell an die Erziehungsberechtigten: Wenn ihr den Kindern ein Handy in die Hand drückt, dann redet auch über die Inhalte!

Zudem sind Inhalte heute viel leichter zugänglich …

Leeb

... die Kinder wachsen heute anders auf. Teilweise mit bewussten Eltern und mit unbewussten Eltern. Bei Videospielen gibt es Väter, und auch einige Mütter, die mit ihren Kindern Gewaltspiele wie “GTA” spielen. Kinder kommen sehr früh zu Inhalten, die für ihre psychische und emotionale Entwicklung nicht gut sind. Und auch wenn Kinder selbst kein Handy besitzen, kommen sie irgendwo mit diesen Inhalten in Berührung. Hier ist viel Vertrauensarbeit notwendig. Heißt: Wo kann ich mir Hilfe holen? Mit wem kann ich über das Gesehene sprechen, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben?

Wie erreicht man Menschen wie die drei jungen Männer und Burschen, die Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade gehabt haben sollen?

Leeb

Es ist ein historisches Faktum, dass alles, was uns unsere Eltern mitgeben, Hass schüren kann. Heißt: Man kann weltoffen oder vorurteilsbehaftet aufwachsen. Rassistische, sexistische, trans- und homo feindliche Bilder kommen ja von irgendwo. Wenn sie nicht aus dem Eltern- oder Freundeskreis kommen, dann ist die nächste Station vielleicht TikTok. Diese Wut und der Hass sind in den Klassenzimmern präsent. In den 1970er-Jahren, als ich in der Schule war, wurde auch abfällig über homosexuelle Menschen gesprochen und bis 1945 wurden sie in den Lagern ermordet. Österreich ist hier nicht frei von Schuld. Pädagogisch kann man aber bei den eigenen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen ansetzen, die Themen und Meinungen bearbeiten und zudem vermitteln, dass Kinder Teil einer Gesellschaft sind, in der es Menschen- und Kinderrechte gibt.

Der Konsens, dass Gewalt in der Erziehung keine Rolle mehr spielt …

Leeb