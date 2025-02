Schwarz-Blau gescheitert: Wie es jetzt weitergeht

Der Beginn war vielversprechend, aber trügerisch – FPÖ und ÖVP einigten sich gleich nach Beginn der gemeinsamen Verhandlungen zur Regierungsbildung auf einen halbgaren Budgetsanierungsplan, den man nach Brüssel schickte. Aber seitdem blieben nicht nur die Leuchttürme, sondern auch irgendeine Art von Fortschrittsmeldung aus. Stattdessen beflegelten sich die beiden Parteien zuletzt öffentlich. Am Mittwoch wurde das unwürdige Schauspiel beendet. FPÖ-Chef Herbert Kickl legte den Regierungsbildungsauftrag zurück.

Vier Szenarien sind nun vorstellbar.

Szenario 1: Neuwahlen

Um den Weg frei für Neuwahlen zu machen, müsste der Nationalrat aufgelöst werden. Das ist über zwei Wege möglich: Der Nationalrat kann diesen Beschluss selbst fassen, die nächste Möglichkeit dazu wäre am 26. Februar. Variante zwei führt über die aktuelle Bundesregierung unter Interims-Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Bundespräsident Van der Bellen könnte den Nationalrat auf Vorschlag der Regierung auflösen.

Gemäß der Nationalrats-Wahlordnung müssen zwischen Verkündung des Wahltermins und Wahl 82 Tage liegen. Frühestens wäre die Wahl also Ende Mai oder Anfang Juni denkbar. Ob eine allfällige Neuwahl vor dem Sommer stattfinden würde, ist offen, wäre aber alleine aus organisatorischen Gründen eine große Herausforderung. Von den klammen Budgets der Parteien ganz zu schweigen.

Szenario 2: Übergangsregierung oder Expertenregierung

Nach den Dreier-Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos ist nun also auch Blau-Schwarz mit der Koalitionsbildung gescheitert. Noch nie dauerten Regierungsverhandlungen länger. Aktuell wird Österreich von einer Übergangsregierung geführt, bestehend aus ÖVP und Grünen, die aber im Parlament keine Mehrheit mehr hinter sich hat.

Das Macht-Vakuum könnte mit einer Übergangsregierung, auch bekannt als Expertenregierung, gefüllt werden, denn das Budgetloch drängt.

Wie Van der Bellen im Laufe der gescheiterten Regierungsverhandlungen regelmäßig betonte, liegt seine Aufgabe darin, die Bildung einer stabilen Regierung zu gewährleisten. Meistens wurde der oder die Vorsitzende der stimmenstärksten Partei damit betraut, theoretisch kann der Bundespräsident aber jede Staatsbürgerin oder jeden Staatsbürger abdem Alter von 18 Jahren damit beauftragen. Auf Vorschlag des Kanzlers kann er dann die restliche Regierung ernennen. Realpolitisch muss der Präsident jedoch darauf achten, dass das Kabinett eine Mehrheit im Nationalrat hinter sich hat, sonst könnte es jederzeit per Misstrauensantrag aus dem Amt bugsiert werden. Die innenpolitische Krise würde sich noch verschärfen.

Laut profil-Informationen soll Van der Bellen jedenfalls auf das Scheitern der Verhandlungen vorbereitet gewesen sein und bereits Planspiele zu einem möglichen Kabinett aus Expertinnen und Experten angestellt haben.

Österreich bekam seine erste Expertenkanzlerin Brigitte Bierlein im Jahr 2019, nachdem die ÖVP-FPÖ-Koalition infolge der Ibiza-Affäre zerbrach und Kanzler Sebastian Kurz per Misstrauensvotum abgesägt wurde. Die Regierung Bierlein war drei Monate lang im Amt, bis zur Neuwahl und zur Bildung der schwarz-grünen Regierung im Jänner 2020.

Anders als bei der Expertenregierung unter Bierlein gibt es aktuell stärkere Sachzwänge: das Budgetloch und die dadurch drohenden Implikationen drängen. Auch Italien sanierte sein Budget unter einer Technokratenregierung der „nationalen Einheit“ unter der Führung des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi.

Übergangsregierung könnte Budget sanieren

Bis zum Budgetvorschlag einer neuen Regierung gilt ein Provisorium, das alte Budget werde jeden Monat weitergeschrieben und der Staat dürfe dann nur die Hälfte der Schulen aus dem Vorjahr aufnehmen, so Wirtschaftsforscher Christoph Badelt gegenüber „Ö1“. Das würde bedeuten, dass Österreich bereits im April oder Mai keine Schulden mehr aufnehmen könne. Abhilfe könnte hier mit einem Budgetbeschluss im Parlament, dem gesetzlichen Budgetprovisorium, geschaffen werden. Dazu reicht eine einfache Mehrheit,auch auf Basis eines Initiativantrags. Aus Sicht von Badelt braucht es dafür keine Expertenregierung, sondern nur ein Einvernehmen der Parlamentsparteien. Die Vorschläge der Expertinnen und Experten würden ohnehin auf dem Tisch liegen Ein blauschwarzer Vorschlag, um das Budget zu sanieren, war unter anderem die Abschaffung der Bildungskarenz – hier zeigen sich bereits Vorzieh-Effekte, da das Angebot vor seiner angekündigten Abschaffung von vielen in Anspruch genommen wird. Dadurch verringere sich das Einsparpotenzial durch das Ende der Bildungskarenz, so Badelt. Auch der halbgare Plan des blauschwarzen Verhandlerteams, um das EU-Defizitverfahren abzuwenden, würde hinfällig, wenn sich weiterhin keine Regierung findet, die diesen Sanierungsvorschlag wirklich umsetzt.