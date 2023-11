Sky Shield, die NATO und wir: Zahlt sich der Raketenschutzschirm aus?

Wenn es jemand aus militärischer Sicht beantworten kann, dann ist das Bruno Hofbauer. Er ist für alle Großinvestitionen im Verteidigungsressort zuständig, und seit einigen Tagen ist die Einkaufsliste länger geworden: ÖVP und Grüne kündigten zuletzt im Ministerrat an, Langstreckenraketen kaufen zu wollen. Dabei hatte die Öffentlichkeit weder sicherheitspolitisch noch finanziell mit so einer Entscheidung gerechnet.

Daher gibt es die Schirme, erklärt Hofbauer, auch in unterschiedlichen Spannweiten: Fünf Kilometer und 15 Kilometer sind die kleinsten. Mit diesen Kanonen oder Raketen will man schnell auf tiefer fliegende Bedrohungen reagieren. Das Heer schließt bald die ersten Planungsschritte für die Schirme mittlerer Reichweite bis zu 50 Kilometer ab. Frühestens in drei Jahren wird es sie in Österreich geben. Und dann sollen eben irgendwann auch die größten Schutzschirme mit einer Reichweite von mehr als 50 Kilometer aufgespannt werden. Damit wäre das Land zum Beispiel in der Lage, mit Lenkwaffen gegen ballistische Raketen vorzugehen, also letale Waffen, deren Flugbahn eine Wurfparabel beschreibt.