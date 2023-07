Umfrage zu Sky Shield: Österreich gespalten

Am Freitag unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Bern eine Absichtserklärung zum Beitritt Österreichs zur European Sky Shield Initiative, dem Programm zum Aufbau eines europäischen Luftverteidigungssystems, an dem nun 19 Länder, darunter 16 NATO-Staaten, teilnehmen.