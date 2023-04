Sophie Karmasin im Porträt: Geschichten von Frau K.

Laut Anklageschrift hatte Karmasin allerdings schon am 2. Februar 2018 einen Vortrag zu einem Honorar von 960 Euro gehalten und weitere Aufträge fixiert. Am 20. März hielt sie einen Vortrag anlässlich der Präsentation des „Jahrbuchs für Politik“ der Politischen Akademie der ÖVP. Am 6. April erhielt sie einen Auftrag des Red-Bull-Konzerns in Höhe von 14.450 Euro.

Die Antwort war deutlich: Ein Zuverdienst, selbst ein geringfügiger, sei gesetzlich nicht erlaubt. Am 5. Februar 2018 fragte sie abermals nach, ob sie nicht zumindest Vorträge halten dürfe. Auch dies wurde klar verneint. Und so bestätigte Karmasin den Beamten, die ihren Antrag prüfen mussten, per Mail: „Okay, dann werde ich nichts verdienen.“

Am 4. Jänner 2018 hatte sie sich telefonisch im Kanzleramt über die Modalitäten erkundigt. Am 15. Jänner 2018 brachte sie den notwendigen Antrag ein. Am 31. Jänner erkundigte sie sich per Mail bei einem Beamten, ob sie während der Fortzahlung „etwas dazuverdienen“ dürfe.

Die Entgeltfortzahlung macht Sinn. Regierungsmitglieder unterliegen einem Berufsverbot, vor Amtsantritt kündigen sie ihre Jobs oder verkaufen ihre Anteile an Unternehmen. Ohne finanzielle Überbrückungshilfe nach dem Ausscheiden würden nur noch pragmatisierte Beamte mit Rückkehrrecht in ihre Funktionen Minister werden wollen. Die Regeln zur Bezügefortzahlung sind eindeutig. Und Karmasin kannte sie.

Geld und Status waren Sophie Karmasin also wichtig. Sie bediente sich ungeniert am Staat – und nicht zuletzt deshalb steht die 56-Jährige am 25. April vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien, als erste aus einer Reihe von ÖVP-Politikern, gegen die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt. Die profil vorliegende Anklage lautet auf schweren Betrug und Wettbewerbsabsprachen. Karmasin drohen bis zu drei Jahre Haft.

Es gibt diese Geschichte über Sophie Karmasins Besprechungstisch. Wie jedes Möbel in ihrem weiß durchgestylten Ministerbüro an der Unteren Donaustraße im 2. Wiener Gemeindebezirk war er ein exquisites Stück – und ein riesiges obendrein. Da Türen und Aufzüge im Bürogebäude zu eng waren, musste die Tischplatte von außen per Kran in den obersten Stock des Gebäudes gehoben werden. Auch sonst wurde nicht gespart. Insgesamt kostete die luxuriöse Neugestaltung des Büros knapp 100.000 Euro.

Ab dem 22. Mai 2018 war die Ex-Ministerin wieder offiziell erwerbstätig. Die staatlichen Zahlungen wurden eingestellt. Karmasins Leben lief in normalen Bahnen. Bis zum 8. März 2022, als die „ZIB 2“ über die Gehaltsfortzahlung berichtete – und über Pläne im Kanzleramt, die ausbezahlten Beträge zurückzufordern. Dann ging es schnell. Bereits am nächsten Tag langten am Konto des Kanzleramts 62.193,70 Euro ein. Auftraggeber: Karmasins Anwalt. Verwendungszweck: „Refundierung Ministergehaltfortzahlung“. Am 22. April folgte die ausstehende Differenz. Der Schaden war formal wiedergutgemacht, und daher wird Karmasins Anwalt kommende Woche vor Gericht auf tätige Reue seiner Mandantin plädieren.

Sebastian Kurz und Sophie Karmasin waren am selben Tag Minister geworden. Am 16. Dezember 2013 beförderte der damalige Vizekanzler und ÖVP-Obmann Michael Spindelegger Kurz vom Staatssekretär zum Außenminister und holte die 46-jährige Karmasin als Quereinsteigerin in sein Regierungsteam, wo sie die Jugend- und Familienagenden übernahm. Karmasin hatte nur einen Tag und eine Nacht Bedenkzeit. Während sie überlegte, raunte Spindeleggers umtriebiger Pressesprecher vor Journalisten bereits von einer personellen Überraschung. Sein Name: Thomas Schmid. Er sollte einer der wenigen Vertrauten der Ministerin werden. Man traf sich auch privat.

Und so ist es Sophie Karmasin, die vorangehen und als Erste vor Gericht erscheinen muss. Karmasin war auch die erste und bisher einzige Spitzenpolitikerin der Volkspartei, die am eigenen Leib erfahren musste, welch schwerwiegende Folgen staatsanwaltliche Ermittlungen haben können. Im März 2022 war sie festgenommen worden und saß mehr als drei Wochen in Untersuchungshaft.

Der wahre Grund war ein anderer: Am Tag zuvor hatte es bei Karmasin eine Hausdurchsuchung gegeben – in Zusammenhang mit der ÖVP-Inseratenaffäre. Bekanntlich wirft die WKStA Ex-Kanzler Sebastian Kurz, dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid und anderen vor, sich über Regierungsinserate wohlwollende Boulevard-Berichterstattung gekauft und frisierte Umfragen bestellt zu haben. Karmasin hätte dabei noch als Ministerin eine zentrale Rolle gespielt. In den Einvernahmeprotokollen leugnet sie ihre Beteiligung. Sie habe „an keinem gemeinsamen Tatplan mitgewirkt“ und lediglich den Kontakt zwischen Thomas Schmid und der Meinungsforscherin Sabine Beinschab vermittelt.

Allerdings kamen Mitarbeiter des Sportministeriums Zweifel an der Notwendigkeit der Studie. Am 7. Oktober 2021 zog Karmasin ihr Anbot zurück und begründete dies mit mangelnden Kapazitäten.

Die Aufträge des Sportministeriums waren lukrativ. Für die Studie „Motivanalyse – Bewegung und Sport“ stellte Karmasin im April 2020 63.600 Euro in Rechnung, für „Frauen im Vereinssport“ im Juli 2021 63.890 Euro. Für eine dritte Studie („Kinder und Jugendliche im Vereinssport“) legte Karmasin ein Anbot in Höhe von 68.980 Euro.

Karmasin war zu dieser Zeit ein TV-Star. Gemeinsam mit dem Politologen Peter Filzmaier analysierte sie im ORF die Politik und verfügte so über reichlich Prominenz, den wichtigsten Treibstoff in Quereinsteiger-Karrieren. Zudem war sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die die Vereinbarkeit von Job und Familie vorlebte. Allerdings soll die Karmasin Motivforschung GmbH schon bei ihrem Wechsel in die Politik weniger profitabel gewesen sein als in der Vergangenheit. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen verkauft.

Bis zum Beginn ihrer Politkarriere hatte Karmasin üppige Geschäfte mit öffentlichen Institutionen gemacht. Michael Spindeleggers Außenministerium verrechnete sie 2011 und 2012 insgesamt 78.500 Euro für Kommunikationsberatung. Ebenfalls auf ihrer Kundenliste finden sich in diesen Jahren das Finanzministerium und das Justizministerium. Karmasins Fachgebiet ist die Motivforschung. Das notwendige Basiswissen holte sie sich beim Psychologiestudium an der Universität Salzburg und durch ein BWL-Doktoratsstudium in Wien. Danach arbeitete sie als Produktmanagerin bei Henkel in Wien, Belgien und den Niederlanden. Sie lernte, dass Verkauf alles ist, auch in der Politik. Die familiäre Prägung erfolgte durch ihre Mutter Helene und ihren Vater Fritz. Beide waren Pioniere der Markt- und Motivforschung in Österreich. Mitte der 1990er-Jahre stieg schließlich auch die Tochter ins Business ein.

Frau ohne Selbstzweifel

Eigentlich hatte Sophie Karmasin alles, was man sich wünschen kann. Aber sie wollte mehr – und traute es sich auch zu. Wer Selbstzweifel hat, wird nicht Minister, schon gar nicht ohne jede politische Erfahrung. Skepsis an ihren Fähigkeiten gab es auch in der ÖVP. Offen ausgesprochen wurden sie nur von Dorothea Schittenhelm, der damaligen Bundesleiterin der ÖVP-Frauen, die ihrem Parteichef Spindelegger ausrichtete, es hätte auch in den eigenen Reihen geeignete Kandidatinnen für den Ministerposten gegeben.

Allerdings repräsentierte Karmasin das Gegenteil der konservativen Schittenhelm. Im ÖVP-Programm fand sich im Jahr 2013 noch der Satz: „Die Familie mit zwei Elternteilen und Kindern ist unser Leitbild.“ Karmasin aber sagte: „Familie ist dort, wo sich Menschen wohlfühlen.“ Sie sprach sich für die rechtliche Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften aus und scheute sich auch nicht, über ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare und die künstliche Befruchtung für alleinstehende Frauen nachzudenken. Ihre harmonischen Auftritte mit ihrer SPÖ-Kollegin, Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, sorgten für Befremden in der Volkspartei. Für Irritation sorgte es auch, dass sie bei der Präsidentschaftswahl 2016 nicht den ÖVP-Kandidaten Andreas Khol präferierte, sondern die unabhängige Irmgard Griss.

Karmasin verstand es, sich selbst zu vermarkten. Fast wöchentlich veranstaltete sie Pressekonferenzen, von denen die Parteizentrale oft nichts wusste. Die Message Control von Sebastian Kurz existierte damals noch nicht. Manchmal ging die Selbstinszenierung schief. Im September 2014 veröffentlichte sie auf einem Videokanal eine Homestory, in der sie genüsslich in eine Schwedenbombe beißt. Der sinnige Text dazu: „Es gibt ja auch nicht einen Familientypus in Österreich, sondern viele – wie bei den Schwedenbomben.“ Nach dem medialen Hinweis, dass ihr Mann Geschäftsführer des Schwedenbomben-Produzenten sei, wurde das Video vom Netz genommen.