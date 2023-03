Spionageverdacht: Welche Daten TikTok tatsächlich sammelt

US-Expertinnen und -Experten sehen die App, die dem chinesischen Tech-Riesen ByteDance gehört, schon länger kritisch. Der Vorwurf aus Washington: China soll die USA mittels der beliebten App ausspionieren können und stelle damit “eine Gefahr für die nationale Sicherheit” dar. Deshalb hat das Weiße Haus TikTok auf allen Dienstgeräten der US-Bundesbehörden verboten; Kanada, mehrere europäische Länder wie Belgien, Lettland, Irland, Großbritannien und die EU-Institutionen haben ähnliche Schritte eingeleitet. Tschechische Beamtinnen und Beamte im Staatsdienst müssen ebenfalls bald TikTok von ihren Diensthandys löschen. Und Österreich? Hier wird “evaluiert”, heißt es aus dem zuständigen Innenministerium. Ein Verbot könnte bald folgen. Wie profil erfuhr, müssen in manchen Ministerien Geräte des chinesischen Herstellers Huawei bei Konferenzen und Terminen vorab abgegeben oder gar in Mikrowellen gelegt werden, um hier eine mögliche Abhörung auszuschließen – unabhängig davon, welche Apps installiert sind.

Manche – vor allem republikanische – Stimmen in den USA gehen aber noch weiter und fordern ein generelles Verbot der App. Ein Gesetzesentwurf dafür liegt bereits vor. "TikTok ist ein modernes trojanisches Pferd der Kommunistischen Partei Chinas, das dazu verwendet wird, persönliche Informationen von Amerikanern zu überwachen und auszunutzen", so der republikanische Abgeordnete Michael McCaul.

Die größte Datenfalle lauert im In-App-Browser – und das ist nicht nur bei TikTok ein Problem. Klickt man in der App auf einen Link, um zum Beispiel ein neues Paar Schuhe bei einem Online-Store zu bestellen, werden Daten wie Benutzernamen oder Passwörter gespeichert. Das machen andere Apps wie Facebook oder Instagram zwar auch, die große Sorge – aktuell vor allem vieler Regierungsinstitutionen: Die gesammelten Daten könnten über Umwege nach Peking gelangen. “Die berufliche Nutzung TikToks durch Politiker dient dem Marketing und der Werbung. Hier wird mit bereits öffentlichen Informationen PR betrieben. Im Sinne der Spionage ist das wenig interessant”, so Expertin Doppel-Prix. Hier sei daher klar zu unterscheiden, zu welchem Zweck die chinesische App in Regierungsinstitutionen verwendet werde.

Unsere Daten landen in Singapur – noch

Jene Daten, die TikTok in Europa erfasst, werden auf Servern in Singapur und in den USA gespeichert. Um das Vertrauen der Behörden in der EU zurückzugewinnen, baut TikTok derzeit in Irland ein Rechenzentrum. Zwei weitere in Europa sind angekündigt. Sogenannte Treuhänder sollen den sicheren Umgang mit sensiblen Daten in Europa garantieren. Dazu, wer diese Rolle einnehmen könnte, macht TikTok keine Angaben.

In den USA lässt der Mutterkonzern ByteDance den Softwarecode seiner App in einer ähnlichen Struktur von dem Konzern Oracle prüfen. Facebook wiederum betreibt Server in Irland, um die Daten europäischer Userinnen und User zu speichern. Und Washington kann diese abrufen. “Die USA haben einen gesetzlich verankerten Zugriff ihrer staatlichen Institutionen auf Daten US-amerikanischer Firmen, egal wo diese sind”, sagt Doppel-Prix. “Das wird China ähnlich handhaben, egal wo die Daten gespeichert werden.”