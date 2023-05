SPÖ-Mitgliederbefragung: Wahlkommission tagt am Montag ab dem Vormittag

Die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz bzw. die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgerade. In der Früh werden die plombierten Kisten mit den Fragebögen aus Niederösterreich abgeholt - begleitet von Mitgliedern der Wahlkommission, teilte die Partei am Freitag mit. Ab 10 Uhr tagt dann die Kommission nicht medienöffentlich im Renner-Institut. Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen.

Diese soll im Anschluss an die Sitzung im neben dem Renner Institut gelegenen Novotel stattfinden. Ausgewertet werden müssen neben den Stimmzetteln auch Datenträger mit den Ergebnissen der Online-Stimmabgabe. Außerdem werden Stichproben zur Überprüfung gezogen.