Finale bei SPÖ-Mitgliederbefragung: Ständige Mobilisierung

Manche wollen, dass sie niemals endet, diese SPÖ-Mitgliederbefragung. Genüsslich urteilen über die Sozialdemokraten, ORF-III Gesprächsrunden am Abend, ständig Streit und Diskussion. Für alle Fans und Nörgler: Heute ist dann zumindest mit der Abstimmung Schluss, bis 23:59 Uhr ist diese für SPÖ-Mitglieder noch möglich. Aber keine Sorge, Sie verpassen nichts, wenn Sie denn morgen lange schlafen. Ein Ergebnis soll es erst am 22. Mai geben. Bis dahin wird gesichtet und gezählt, die Wahlkommission hat zu tagen. Und selbst dann: Finale Wahl am Parteitag Anfang Juni. Auf den ersten Blick weiter eine chaotische Situation.

Für die SPÖ wurden mit jedem Tag in dieser Auseinandersetzung, mit jedem Post auf Social Media, mit jeder Äußerung die Gräben tiefer. Schwer vorstellbar scheint es jetzt, wie man hier Einigkeit herstellen kann. Doch auch in der Vergangenheit gab es bittere Grabenkämpfe in der Sozialdemokratie - und manchmal wurde die siegreiche Person (Kreisky, Gusenbauer, Kern) dann auch Kanzler. Und auch nach scharf geführten Wahlkämpfen auf Landes- oder Bundesebene finden so manch unmöglicher Partner wie in Niederösterreich oder Salzburg zusammen. Die Wahlkampf-Zeiten “fokussierter Unintelligenz” (Copyright Michael Häupl) gehen auch wieder vorbei.

Intensiv war der Wahlkampf online: Gepunktet hat hier Andreas Babler auf Social Media, mit enormer Reichweite und einer professionellen Kampagne. Manche Videos auf Twitter oder Facebook wurden von zehntausenden Menschen gesehen. Meine Kollegin Lena Leibetseder hat sich die Zahlen genau angeschaut: Babler liegt hier mit großem Abstand vorne.

Aber das Publikum in den sozialen Medien ist alles, nur nicht deckungsgleich mit den SPÖ-Mitgliedern (Durchschnittsalter 63 Jahre, wir erinnern uns). Und es sind sich alle einig: Bei der Mitgliederbefragung ist eine seriöse Prognose nicht möglich. Gute Werte auf Social Media sind da erstmal egal. Die alten und die neuen Mitglieder sind eine unberechenbare Größe, keine Vergleichswerte vorhanden.