profil veröffentlicht Straches Terminkalender

Kalendereinträge des Ex-Vizekanzlers belegen Meetings mit Benko, Novomatic, Tabak-Lobbyisten und Vertretern des FPÖ-nahen Vereinsnetzwerks.

profil veröffentlicht in seiner aktuell erscheinenden Ausgabe Auszüge aus dem Terminkalender des früheren Vizekanzlers und FPÖ-Obmannes Heinz-Christian Strache. Der Freiheitliche war zwischen Anfang 2018 und Mitte 2019 mit mehreren Unternehmern verabredet, die er im Ibiza-Video als Spender an FPÖ-nahe Vereine nannte: Demnach traf er dreimal mit Novomatic-Chef Harald Neumann zusammen und zweimal mit dem Immobilieninvestor René Benko – in einem Kalendereintrag für Juni 2018 steht zudem: „Reitturnier Glock (Kärnten)“. Alle Genannten bestreiten Zuwendungen an die FPÖ oder ihr nahestehende Vereine. Inzwischen hat auch Strache diese Behauptung als „Prahlerei“ widerrufen.

In Straches eineinhalbjähriger Amtszeit war laut Kalender ein zentraler Akteur des FPÖ-nahen Vereinsnetzwerks sieben Mal mit dem Vizekanzler verabredet: Markus Braun. Er ist in wechselnden Funktionen als Obmann und Kassier in mehreren Vereinen („Austria in Motion“, „Patria Austria“) aktiv.

Auch Tabak-Lobbyisten waren bei Strache willkommen: Die Österreichniederlassungen von British American Tobacco und Philip Morris bestätigten auf profil-Anfrage, dass Vertreter ihres Konzerns mit dem Ex-FPÖ-Obmann zusammentrafen. Bei dem Termin habe es sich um einen „generellen Informationsaustausch über die Entwicklungen in der Tabakbranche“ gehandelt, erklärte eine Sprecherin von British American Tobacco. Bei Philip Morris war von einem „Kennenlernen mit der neuen Geschäftsleitung“ die Rede. Spenden an die FPÖ oder ihr nahestehende Vereine verneinten beide Unternehmen.