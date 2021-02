Streit an der Streif: Zweitwohnsitze in Skigebieten

Nirgendwo in Europa wurden so viele Fälle der südafrikanischen Corona-Mutation nachgewiesen wie in Tirol. Sind illegale Freizeitwohnsitze Teil des Problems? Auch die Kitzbüheler Immobilie eines oberösterreichischen Bürgermeisters gerät ins Visier. [E-Paper]

von Thomas Hoisl