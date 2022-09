Streit zwischen Kanzleramt und WKStA eskaliert

Die Grundfrage lautet: Wie kommunizieren zwei Ministerien? Wenn zum Beispiel das eine vom anderen Informationen will, sagen wir: das Justizministerium vom Kanzleramt. Das normale Verfahren dazu ist das so genannte Amtshilfeersuchen. Die eine Stelle fragt an, die andere schaut nach und übermittelt, was notwendig ist. Der Hintergrund dieses Verfahrens ist, dass der Staat davon ausgeht, dass seine Behörden rechtmäßig miteinander kooperieren. Allerdings dürfte das Misstrauen zwischen dem Justizministerium, konkret: der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), und dem Bundeskanzleramt (BKA) ziemlich ausgeprägt sein. Anstelle eines Amtshilfeersuchens richtete die WKStA am 16. August in Zusammenhang mit der Inseratenaffäre eine so genannte Sicherstellungsanordnung an das Kanzleramt. Das Begehr: Übermittlung von E-Mails, Dokumenten, Laufwerken inklusive Backups dutzender Mitarbeiter des Kanzleramts aus der Zeit von Dezember 2017 bis Oktober 2021.