Suizid oder Mord? Staatsanwaltschaft Graz rollt Todesfall neu auf

Ein fraglicher Suizid, das rätselhafte Auftauchen einer Waffe - und zweifelhafte Ermittlungen: Die Staatsanwaltschaft Graz rollt einen Todesfall aus dem Jahr 2014 auf. Er spielt im Umfeld jenes steirischen Arztes, der im Februar erneut wegen des Vorwurfs des Quälens seiner Kinder vor Gericht steht.

Für die Staatsanwaltschaft Graz sei die Sache "ganz klar" gewesen, sagt Behördensprecher Hansjörg Bacher. Damals, im Jahr 2015, nach mehrmonatigen Ermittlungen, war sich die Anklagebehörde sicher: Alois H., Pensionist, wohnhaft in einem kleinen Ort in der Steiermark, hat Suizid begangen. In der Nacht auf den 25. September 2014 habe sich H., zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt, im Esszimmer seines Wohnhauses mit einer Pistole erschossen, während seine Ehefrau und ihr neuer Lebensgefährte im Nebenzimmer schliefen. Heute, mehr als vier Jahre nach dem Tod von Alois H., sagt Bacher: "Jetzt ist es nicht mehr so klar." Der Fall wird neu aufgerollt. Es gibt Zweifel an der Suizid-Theorie. Was die Staatsanwaltschaft nicht erwähnt: Die Zweifel gab es von Anfang an.

Die Todesumstände des Alois H. sind nicht nur für seine Familie und Freunde, sondern auch für die Öffentlichkeit von Brisanz. Die Ermittlungen zu seinem Fall gehören zu einem Konvolut an Akten, das die Vorwürfe gegen jenen steirischen Landarzt sammelt, der sich Ende Februar erneut vor Gericht verantworten muss, weil er seine vier Kinder gequält haben soll (profil berichtete). Der Mediziner wurde im Vorjahr in einer viel beachteten Verhandlung freigesprochen; der Prozess muss aber wiederholt werden. Das Oberlandesgericht Graz entschied nach einer Berufung der Staatsanwaltschaft, dass die Beweisergebnisse in der Verhandlung "nicht ausreichend erörtert" wurden.

Alois H. war Patient und Nachbar des steirischen Arztes. Genauso H.s Tochter, heute 30 Jahre alt, die auch die Ex-Geliebte des Mediziners ist. Im Jahr 2014 erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Landarzt. Die eingeleiteten Ermittlungen wurden inzwischen eingestellt. Kurz nach dem Tod von H. wurde bekannt, dass die Tatwaffe, eine Pistole der Marke Unceta Cia-Guernica, aus dem Besitz des Arztes stammt. Bis heute ist unklar, wie diese Waffe in die Hände des körperlich schwer beeinträchtigten Alois H. kam.

Rekonstruktion der Ermittlungen

Die bedeutende Frage ist nicht, warum der Fall nach mehr als vier Jahren neu aufgerollt wird. Sondern warum die Ermittlungen damals überhaupt abgebrochen wurden. Anhand der Akten, die profil vorliegen, lassen sich die Ermittlungen in ihren einzelnen Schritten rekonstruieren - und mit Sicherheit steht fest: Ohne die Initiative von Alois H.s Tochter würden die Umstände seines Todes nicht erneut untersucht werden.

Es war kurz vor vier Uhr früh des 25. September 2014, als H.s Ehefrau ihren Mann am Weg zur Toilette auf dem Küchenboden entdeckte. Unter seinem Kopf breitete sich Blut aus, unter dem Esstisch lag eine Waffe. Frau H. weckte ihren Lebensgefährten, der wenige Wochen zuvor in das Haus eingezogen war. Er wählte den Notruf. Als die örtlichen Polizeibeamten eintrafen, erklärten sie den Auffindungsort von H. nicht zu einem Tatort. Sie sicherten keine Spuren. Die Beamten gingen "von einem Suizid durch eine Schusswaffe" aus und gaben die Leiche noch am selben Tag zur Beisetzung frei.

Es war H.s Tochter, die Zweifel hegte. Die nicht glauben konnte, dass sich ihr Vater einfach so umgebracht hatte. Die sich fragte, wie H., der sich nicht mehr allein aus dem Haus bewegen konnte, zu dieser Waffe gekommen war. Eine Pistole, die niemand zuvor bei ihm gesehen hatte. Sie konnte nicht verstehen, wie es ihrem Vater überhaupt möglich war, sich diesen Kopfschuss zu verpassen. Der Tote war laut Aufzeichnungen im Akt nicht nur schwer an Leberzirrhose und Atherosklerose erkrankt, er hatte im rechten Schulterbereich auch eine Gelenkprothese und sei deshalb unfähig gewesen, seinen Arm über Schulterhöhe zu heben.

