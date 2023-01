Tabu Abtreibung: Im toten Winkel

Montagvormittag am Wiener Mariahilfer Gürtel 37. Vor der Tür stehen zwei ältere Männer, Plakate mit Embryo-Bildern um den Hals. Der eine ist Bauer in Frühpension, der andere kann auf ein nicht vollendetes Theologiestudium zurückblicken. Sie beten vor dem Haus, in dem das Ambulatorium „Gynmed“ untergebracht ist, oft über Stunden. „Wenn Krieg ist, muss man Rosenkränze beten“, sagt der Bauer, „das hilft.“ Und für ihn herrscht eine Art Krieg – solange Frauen „in solche Häuser“ gehen, „um Leben zu zerstören“.