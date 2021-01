Tarek Leitner: Meine Zuseher*innen sind keine Sehenden

Sollten Sie jetzt über den Sinn dieser kurzen Schilderung nachdenken, haben Sie Genderkompetenz, würden Genderbeauftragte sagen. Das ist ein Fall von „generischem Maskulinum“. Der „diensthabende Arzt“ ist Unfallchirurgin und damit die Mutter. In dieser grammatikalischen Form sind die Frauen „mitgemeint“. Aber die Diskussion darüber ist wohl durch und beendet. So kann man eine Geschichte, nicht nur im Fernsehen, nicht mehr erzählen. Mit dem „Mitgemeintsein“ will ich daher hier gar nicht erst anfangen.

Für die geschriebene Sprache haben wir mittlerweile eine ganze Reihe von Möglichkeiten gefunden, um alle Geschlechter kenntlich zu machen. Je nach weltanschaulicher Herkunft oder Linie des Blattes werden Sternchen und Underlines, Schräg- und Bindestriche, Binnen-I und Hochstellungen verwendet. Warum diese Sonderzeichen, die uns die gute alte Schreibmaschinentastatur seit Jahrzehnten bietet, einmal gewisse Menschen in eine Gruppe miteinschließen und dann wieder nicht, erschließt sich mir nicht immer. In einiger Zeit werden wir aber gewiss auf einen gemeinsamen Modus übereingekommen sein. Beim Sprechen sind wir noch nicht so weit. Viele meinen ja, Sonderzeichen könne man nicht aussprechen. Das ist nicht falsch. Aber hören kann man sie schon, sage ich. Mein E-Mail-Schreiber, der sich dabei auf einen Schluckauf reduziert sieht, bürgt dafür. Allerdings, er kritisiert das sehr aufgeregt. Und ich würde es doch so gerne allen Zusehenden recht machen.

Allen Zusehenden? An den Unis hat man das erste Partizip (zum Beispiel „die Zusehenden“) sehr früh als gendergerecht erkannt. Wer seither an der Uni inskribierte, gehörte gleich den Studierenden an. Das wiegt die Betreffenden oft in falscher Sicherheit. Auch ich war in meiner Studienzeit vielfach kein Studierender. Aber ich hatte auch nicht ständig Punkte zu sammeln. Und wer dieser Tage mit Mund-Nasen-Schutz am Skilift wartet, gehört daher auch nicht zu den Skifahrenden. Das ist man erst auf der Piste, Skifahrer*in allerdings schon zuvor.