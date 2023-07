Teuerung wirkt sich auf Scheidungen aus

Im Jahr 2022 stieg die Anzahl der Hochzeiten, es gab aber weniger Scheidungen. Warum lassen sich immer weniger Menschen scheiden?

Ulrike Zartler

Der Rückgang von Scheidung ist nicht so ausgeprägt wie der Aufwärtstrend bei Eheschließungen. Die Scheidungsrate ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent gesunken, während um 15,5 Prozent mehr Paare heirateten. Das ist Teil eines Trends, den wir schon länger sehen. Die Scheidungszahlen sinken seit 2008.

Es gibt zwei Hauptursachen für die sinkenden Scheidungszahlen. Das eine sind die diversen Krisen. Aufgrund der derzeitigen ökonomischen Situation stellt sich die Situation für viele Paare so dar, dass sie sich die Scheidung schlichtweg nicht leisten können. Scheidung bedeutet immer, dass mit den finanziellen Mitteln, die davor zusammengelegt werden konnten, plötzlich wesentlich mehr Ausgaben zu bestreiten sind. Zum Beispiel müssen zwei Wohnungen bezahlt werden, möglicherweise müssen Alimente für die Kinder geleistet werden. Bei vielen Paaren ist es so, dass es sich mit zwei Einkommen gemeinsam schon nicht gut ausgeht, dann ist eine Scheidung schlichtweg ökonomisch schwierig.

Die zweite Ursache?

Ulrike Zartler