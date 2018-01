Die profil-Titelgeschichte: Willkommen in der neuen Republik!

Die schwarz-blaue Koalition hat zügig mit dem Umbau der Republik begonnen. Er könnte sich als nachhaltig erweisen: Top-Jobs für Burschenschafter, neue Härte gegenüber Arbeitslosen – und der Islam steht ab sofort unter Generalverdacht.

Eine schöne neue Welt zeigt uns die neue Bundesregierung: prachtvoller Schlosshof, gepflegter englischer Rasen, Ausblick ins weite Land, der schon den alten Römern gefiel. Als die Regierungsmitglieder am Donnerstag im Schlosshof von Seggau vorfuhren und aus ihren Dienstlimousinen stiegen, standen Fotografen und Kameraleute dicht gedrängt in einem kleinen Durchgang. Manch einer rüttelte verdrossen an der Tür, doch sie blieb verschlossen. Erst am zweiten Tag, nach Fürsprache einiger Digital Natives aus dem Kreis um Kanzler Sebastian Kurz, die diese Szenen kopfschüttelnd beobachtet hatten, durfte auch im Schlosshof fotografiert werden.

Sven Gächter und Clemens Neuhold über die aktuelle Titelgeschichte © Video: profil

