Die Staatsanwaltschaft Wels, die den Tod der jungen Frau im Vorverfahren untersuchte, bestellte zur Klärung des Sachverhalts insgesamt drei gerichtlich beeidete Sachverständige als Gutachter - einen aus der Gerichtsmedizin, einen aus dem Bereich Anästhesie/Intensivmedizin und auf Anregung des Anästhesisten einen Sachverständigen aus dem Bereich Pharmakologie und Toxikologie. Die drei Sachverständigen beurteilten den Fall konträr: Der Gerichtsmediziner und der Pharmakologe kritisierten, dass die gewählte Dosis des Barbiturats zu hoch und die Behandlung "nicht lege artis" gewesen sei: Man habe auf die Verschlechterung des Zustands der Patientin, erkennbar an einem systematischen Anstieg der Leberwerte, nicht mit einem sofortigen Abbruch der höchst umstrittenen Therapie reagiert. Das Medikament Methohexital, so der pharmakologisch-toxikologische Gutachter Gerald Zernig aus Hall in Tirol, sei für einen sogenannten "therapeutischen Tiefschlaf" gar nicht zugelassen. Der Sachverständige wies zwar darauf hin, dass eine solche "off label"-Verwendung wohl möglich, aber die dabei notwendige besondere ärztliche Vorsicht nicht praktiziert worden sei. Anders sah es der Anästhesist: "Die Dosierung war in meinen Augen nicht zu hoch." Seiner Ansicht nach hätten die Ärzte auch das richtige Medikament verwendet. Man müsse eben in der Intensivmedizin "immer das Gesamtbild betrachten, nicht einzelne Werte". Einer der leitenden Ärzte des Wagner-Jauregg-Spitals sagte als Zeuge vor Gericht, der Tod des Mädchens sei "schicksalhaft" gewesen. Im Mai 2014 wurden die beiden angeklagten Anästhesisten des Wagner-Jauregg-Spitals vom Vorwurfs der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen freigesprochen. Begründung des Richters: Die Gutachten hätten einander widersprochen, die behaupteten ärztlichen Fehler seien nicht schlüssig dargelegt worden. Im Zweifel sei daher zugunsten der Angeklagten zu entscheiden gewesen. Da der Staatsanwalt auf Rechtsmittel verzichtete, war das Urteil rechtskräftig.