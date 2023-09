Tursky: Aus für Gebühren bei digitalen Amtswegen bis 2024

Im Regal des ÖVP-Digitalisierungsstaatssekretärs liegen überraschend viele analoge Requisiten: Eine Schaufel mit "Strabag"-Aufdruck von seinem erstem Spatenstich anlässlich der Verlegung einer Glasfaserleitung. Daneben parkt ein knallig gelber Miniatur-LKW mit dem Logo der Post, für die er ebenfalls zuständig ist. Anders als in vielen Büros steht bei Tursky keine Nespresso-Maschine, sondern ein Edelstahl-Siebträger. Vor dem Interview lässt sich der 35-jährige Tiroler noch einen Espresso herunter. Das Barista-Gen liegt in der Familie, Turskys Onkel ist Kaffeeröster, erzählt er.

Vor 16 Monaten trat Florian Tursky das Erbe seiner glücklosen Tiroler Landsfrau Margarete Schramböck an, die sich mit dem Mega-Flop Kaufhaus Österreich ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicherte. Mit seinen weißen On-Sneakers, seiner Apple-Watch und dem navy-blauen Anzug, den er natürlich ohne Krawatte trägt, könnte man Tursky für einen Start-Up-Investor halten. Sein Büro verrät allerdings, dass er Politiker ist.

Für Empörung hat zuletzt ein Video der Freiheitlichen Jugend mit rechtsextremen Botschaften gesorgt. Haben Sie es gesehen?

Tursky

Ich habe mir das Video angeschaut, nachdem es die Berichterstattung gegeben hat. Es sind Bilder, die ich so eigentlich von österreichischen Parteien nicht sehen möchte. Ob jetzt was strafrechtlich Relevantes dabei ist, kann ich zu wenig beurteilen. Aber ich finde es jedenfalls verstörend.

Die ÖVP hat das Video zum Anlass genommen, um eine Koalition mit der Kickl-FPÖ auszuschließen. Allerdings kommt Udo Landbauer auch in dem Video vor und verteidigt es in Interviews. Mit ihm führt die ÖVP eine Koalition. Ist da aus Ihrer Sicht kein Widerspruch?

Tursky

Die Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer Richtung Herbert Kickl waren sehr klar und ich unterstütze das voll. Ich habe Herbert Kickl als Innenminister erlebt, als ich in der zweiten politischen Reihe war. Diese Erlebnisse waren so, dass ich mit so jemanden in der Regierung nicht zusammenarbeiten will. Und alles andere ist Landespolitik.

Kommen wir zu einem Ihrer Lieblingsthemen: E-Government. Sie haben in einem Interview einmal von 200 Behördenwegen gesprochen, die man bereits digital erledigen kann. Vieles geht aber weiterhin nur analog. Wer einen neuen Reisepass braucht, muss dafür ein Passfoto ausdrucken lassen und damit aufs Amt gehen. Dort wird es eingescannt und noch einmal in den Reisepass gedruckt. Gibt es keine Möglichkeit, das zu digitalisieren?

Tursky

Das ausgedruckte Passfoto sorgt in Zeiten der Digitalisierung vollkommen zurecht für Kopfschütteln. Allein schon der Qualitätsverlust durchs Einscannen ist ein Unsinn. Das wird behoben. Wir arbeiten am digitalen Passbild gemeinsam mit den österreichischen Fotografen. Hier gibt es schon Pilotprojekte in Oberösterreich. Das heißt, da wird man zukünftig einen Code beim Fotografen bekommen. Mit diesem Code geht man zukünftig auf die Bezirkshauptmannschaft und dort wird das Foto digital abgerufen.

Dann muss man aber immer noch aufs Amt.

Tursky

Auf dem Chip des Passes befinden sich biometrische Daten und Fingerabdrücke. Es gibt in Österreich keine zentrale Datenbank, wo diese Daten gespeichert sind, das hat mit unserem Datenschutz zu tun. Daher haben wir derzeit weder rechtlich noch technisch die Möglichkeit, das zu digitalisieren. Das ist auch der Grund, warum ich nicht versprechen kann, dass in nächster Zukunft der Weg aufs Amt wegfällt, wenn man einen Pass braucht. Ich arbeite aber an Terminals, bei denen Bürger sich ihren Pass ausstellen lassen können.

Ganz ohne Beamte?

Tursky