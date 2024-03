Tursky tritt zurück, Plakolm übernimmt – aber es gab auch andere Pläne

Offiziell hatte Florian Tursky angekündigt, nach der Innsbruck-Wahl am 14. April sein Amt als Staatssekretär zurückzulegen. Innerhalb der ÖVP gab es aber immer wieder hartnäckige Gerüchte, dass er diesen Schritt schon viel früher gehen wird. Ungern wurde gesehen, wie er zwischen Wien und Innsbruck pendelt. Am heutigen Freitag verkündete die Regierung nun den offiziellen Abschied Turskys. Seine Zuständigkeiten für Digitalisierung soll die zweite Staatssekretärin im ÖVP-Team übernehmen, Claudia Plakolm. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verliert damit einen Staatssekretär in seinem Ministerium, der ihn zum Beispiel im Parlament hätte vertreten können.