Umfrage: FPÖ voran, Grüne mit Verlusten

Kern in Kanzlerfrage und Imagevergleich hinter Kurz.

Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, liegt die FPÖ in der Sonntagsfrage mit 32% weiter voran, gegenüber dem Vormonat legt sie um einen Prozentpunkt zu. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für profil durchgeführten Umfrage würden 28% (minus 1 Prozentpunkt) der Österreicher die SPÖ wählen, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären. Die ÖVP gewinnt 1 Prozentpunkt dazu und kommt auf 23%, die Grünen verlieren 3 Prozentpunkte und halten bei nunmehr 9%. NEOS verbessern sich um einen Prozentpunkt auf 6%.

In der Kanzlerfrage liegt Amtsinhaber Christian Kern, SPÖ, mit 33% vor FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (16%), ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner (7%), Grünen-Sprecherin Eva Glawischnig (3%) und NEOS-Chef Matthias Strolz (2%).

In einer Kanzler-Direktwahl allein zwischen Christian Kern und Sebastian Kurz würden laut profil-Umfrage 37% für den SPÖ-Vorsitzenden und 50% für den ÖVP-Außenminister votieren.

Kern oder Kurz? - Angenommen, es stünden nur Christian Kern und Sebastian Kurz als Bundeskanzler zur Auswahl, wem würden Sie da Ihre Stimme geben? © profil

Auch ein von Unique research durchgeführter Imagevergleich fällt zugunsten von Sebastian Kurz aus. Demnach meinen 56% der Österreicher, Kurz hätte die richtigen Lösungsvorschläge für Österreichs Probleme. Von Kern sagen das 32%. 63% halten Kurz für vertrauenswürdig (Kern: 52%) und für 65% spricht Kurz die richtigen Themen an (Kern: 46%).

Methode: Telefonische Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: ± 4,4 Prozentpunkte

Sample: n=500 Befragte

Feldarbeit: 19. bis 25. April 2017